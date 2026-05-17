×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:00, 17 мая 2026

Возобновлена работа канатных дорог на "Эльбрусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии сегодня возобновили работу канатные дороги, которые были остановлены на двое суток для незапланированного технического обслуживания.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая администрация "Эльбруса" объявила, что канатные дороги на курорте будут закрыты 12 мая на технические регламентные работы.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Сегодня после технического перерыва возобновили работу все пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350м - 3000м), Кругозор – Мир (3000м - 3500м), Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м), сообщает в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

После регламентных работ, которые проводились 12 мая, курорт возобновил прием туристов. "Вчера "Эльбрус" уходил на короткий регламент: всё проверили, подкрутили и вернули на место. Сейчас снова ждём вас на склонах. Следующая пауза - 8 июня", - говорится в публикации от 13 мая.

Однако уже 14 мая администрация курорта сообщила об изменении в работе канатной дороги Азау – Кругозор. Канатка была остановлена "по техническим причинам", а затем администрация "Эльбруса" сообщила, что дорога Азау – Кругозор "работает только на спуск (подъём не осуществляется)".

На следующий день, 15 мая, канатные дороги были закрыты для технического обслуживания. Администрация курорта заверила, что перерыв будет однодневным, но и 16 мая работа канаток не была возобновлена. "Сегодня 16 мая, суббота, канатные дороги закрыты в связи с регламентными работами", - сообщила администрация, объяснив, что "временные неудобства нужны для постоянной безопасности" туристов.

По состоянию на 10.50 мск, под публикациями в телеграм-канале администрации нет комментариев, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Рабочие возводят временный мост в селе Герпегеж. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/10055
11:59, 17 мая 2026
Временная переправа через реку организована в селе Герпегеж
21:21, 16 мая 2026
442 жителя села в Кабардино-Балкарии заблокированы из-за разрушения моста
20:20, 16 мая 2026
Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
Сотрудник правоохранительных органов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:51, 15 мая 2026
Житель Нальчика обвинен в пропаганде терроризма
Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:20, 15 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
18:46, 14 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Жители Чечни проиграли суд о возмещении ущерба после землетрясения
Фото
12:19, 12 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
В Северной Осетии взялись за короткие юбки
Фото
11:12, 11 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
На Чегемских водопадах водопада больше нет  
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше