Возобновлена работа канатных дорог на "Эльбрусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии сегодня возобновили работу канатные дороги, которые были остановлены на двое суток для незапланированного технического обслуживания.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая администрация "Эльбруса" объявила, что канатные дороги на курорте будут закрыты 12 мая на технические регламентные работы.

6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

Сегодня после технического перерыва возобновили работу все пять канатных дорог: Азау – Кругозор (2350м - 3000м), Кругозор – Мир (3000м - 3500м), Мир – Гарабаши (3500м - 3847м), Мир-2 – Баштала (3500м - 3560м) и Баштала – Чиран (3560м - 3300м), сообщает в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

После регламентных работ, которые проводились 12 мая, курорт возобновил прием туристов. "Вчера "Эльбрус" уходил на короткий регламент: всё проверили, подкрутили и вернули на место. Сейчас снова ждём вас на склонах. Следующая пауза - 8 июня", - говорится в публикации от 13 мая.

Однако уже 14 мая администрация курорта сообщила об изменении в работе канатной дороги Азау – Кругозор. Канатка была остановлена "по техническим причинам", а затем администрация "Эльбруса" сообщила, что дорога Азау – Кругозор "работает только на спуск (подъём не осуществляется)".

На следующий день, 15 мая, канатные дороги были закрыты для технического обслуживания. Администрация курорта заверила, что перерыв будет однодневным, но и 16 мая работа канаток не была возобновлена. "Сегодня 16 мая, суббота, канатные дороги закрыты в связи с регламентными работами", - сообщила администрация, объяснив, что "временные неудобства нужны для постоянной безопасности" туристов.

По состоянию на 10.50 мск, под публикациями в телеграм-канале администрации нет комментариев, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, в сентябре 2025 года в результате обрыва троса канатной дороги на горе Эльбрус погибли три человека, еще несколько человек получили травмы. По делу о гибели людей были задержаны и арестованы директор и главный инженер компании, обслуживающей канатную дорогу. В январе дело было передано в суд.

Также прокуратура подала в суд иски в интересах сыновей двух погибших мужчин. Один из потерпевших потребовал 10 миллионов рублей компенсации за гибель отца, второй - 15 миллионов рублей.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.