Здание вуза повреждено в Азове после атаки беспилотника

Военные сбили беспилотники в Азове и трех районах Ростовской области. В результате атаки повреждено здание филиала технического университета.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 16 мая военные сбили беспилотники в Таганроге, Каменске-Шахтинском и двух районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых не было.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Азове и трех районах Ростовской области: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Пострадавших нет. В городе Азов в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ", - написал он.

В Азове расположен Технологический институт - филиал Донского государственного технического университета. По состоянию на 09.51 мск, на сайте ДГТУ не опубликована информация об атаке и ее последствиях.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.