×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:26, 14 мая 2026

Пользователи Facebook* сочли признаком ресталинизации установку мемориала в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники дискуссии в социальной сети вышли за рамки обсуждения факта установки памятного знака в честь Сталину на хуторе Ленинован, сосредоточившись на оценке современного политического климата. 

Как писал "Кавказский узел", инициаторами приуроченного к 9 мая открытия мемориала в виде фрагмента стены с памятной табличкой в честь Иосифа Сталина на хуторе Ленинаван, пригороде Ростова, стали областная организация КПРФ и товарищество собственников недвижимости "Березки". 

Обсуждение поста об установке памятника Сталину в Facebook* «Кавказского узла» собрало к 11 мск 49 комментариев. Дискуссия вылилась в спор о роли Сталина в истории СССР и Второй мировой войны. «Сталин великий человек. И с этим не поспоришь» - написал пользователь с ником Бинганго Бинганго. «Сталин расстрелял больше, чем Гитлер» - отметил Сергей Полянский.

В дискуссии также присутствует линия семейной памяти о репрессиях и системе ГУЛАГа. «Спасибо гебешным дедам за ГУЛАГ» - заявила София Ланская. «Моих родных везли в эти здания в товарняках лес валить. Я из раскуркуленых врагов народа» - уточнила София Ланская.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". 

Часть пользователей Facebook* интерпретирует открытие мемориала как признак более широких идеологических процессов. «Пророчество сбывается. Неосталинизм шагает по стране» - написал Станіслав Ладченко. «Наследники НКВДшников» - отметил Guram Mosashvili. «Лагерный конвой и идол лагеря» - заявил пользователь с ником Триколор Ингушетия. «Да, история нас ничему не научила» - резюмировал Руслан Беков.

Установка мемориала Сталину вопреки памяти о репрессиях в Ростовской области

Комментируя корреспонденту «Кавказского узла» установку мемориала Сталину, депутат городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина назвала ее «инициативой снизу». «Монумент с табличкой поставили по инициативе коммунистической организации Мясниковского сельского поселения», - заявила она, отметив, что создание монумента стало возможным, «поскольку законодательство позволяет возводить мемориалы участникам борьбы советского народа с фашизмом». Оськина подчеркнула, что установка мемориала не связана с предстоящими выборами. 

В сентябре 2026 года жители Ростовской области будут принимать участие в выборах депутатов Госдумы, а также в муниципальных выборах - в 399 городских и сельских поселениях планируется избрать более четырех тысяч депутатов, следует из информации на сайте Территориальной избирательной комиссии Ростова-на-Дону.

Установка памятного знака Сталину укладывается в общую картину ресталинизации, считает ростовский журналист Сергей Резник. «Объяснение простое. В стране реабилитируется культ личности, возвращаются первые следы этого культа – памятники Иосифу Виссарионовичу», - заметил он. По словам Резника, это уже четвертый памятник Сталину в регионе: еще три установлены в селе Куйбышево, Матвеевом Кургане, Новочеркасске.

Историк Ян Рачинский отметил, что Ростовская область, как и другие регионы СССР серьезно пострадала от репрессий в период правления Сталина. «Только по отчетам тройки при УНКВД Ростовской области, созданного 29 сентября 1937 года,  по так называемой «кулацкой» операции в области были осуждены 13562 человек (из них 7816 расстреляны), а по «национальным» операциям 3005 человек (из них 1800 расстреляны)», - подчеркнул Рачинский.

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, что в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. Городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован после вмешательства Владимира Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ростовская АЭС. Фото: ArtemBegotsky https://ru.wikipedia.org/
09:28, 14 мая 2026
Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС
Стоп-кадр видеообращения жителей Новочеркасска к президенту Путину про аварийную дорогу и мост. Фото: Блокнот-Ростов / Telegram-канал
21:22, 13 мая 2026
Жители Новочеркасска пожаловались Путину на разбитую дорогу и аварийный мост
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:20, 13 мая 2026
Разрушения зафиксированы в Ростовской области после атаки дронов
Юрий Напсо. Фото: https://gs-sochi.ru/deputat-gosdumy-yurij-napso-iz-sochi-stal-geroem-truda-kubani/
15:56, 12 мая 2026
Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Напсо
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:58, 12 мая 2026
Беспилотник сбит в Ростовской области
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:48, 13 мая 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Cотрудники полиции арестовывают женщин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14 мая 2026, 10:26
Три сотрудницы детсада в Махачкале арестованы после травмы воспитанницы

Ростовская АЭС. Фото: ArtemBegotsky https://ru.wikipedia.org/
14 мая 2026, 09:28
Атака на Волгодонск завершилась без последствий для Ростовской АЭС

Али Керимли. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/zashita-ali-kerimli-zayavlyaet-o-neispolnenii-resheniya-espch-po-delu-oppozicionera/
14 мая 2026, 08:29
Бакинский суд отказался отпустить Али Керимли на поминки отца

Суд в Краснодарском крае. Фото Объединенной пресс-службы судов региона. Суды Краснодарского края / "ВКонтакте"
14 мая 2026, 01:40
Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше