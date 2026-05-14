Пользователи Facebook* сочли признаком ресталинизации установку мемориала в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники дискуссии в социальной сети вышли за рамки обсуждения факта установки памятного знака в честь Сталину на хуторе Ленинован, сосредоточившись на оценке современного политического климата.

Как писал "Кавказский узел", инициаторами приуроченного к 9 мая открытия мемориала в виде фрагмента стены с памятной табличкой в честь Иосифа Сталина на хуторе Ленинаван, пригороде Ростова, стали областная организация КПРФ и товарищество собственников недвижимости "Березки".

Обсуждение поста об установке памятника Сталину в Facebook* «Кавказского узла» собрало к 11 мск 49 комментариев. Дискуссия вылилась в спор о роли Сталина в истории СССР и Второй мировой войны. «Сталин великий человек. И с этим не поспоришь» - написал пользователь с ником Бинганго Бинганго. «Сталин расстрелял больше, чем Гитлер» - отметил Сергей Полянский.

В дискуссии также присутствует линия семейной памяти о репрессиях и системе ГУЛАГа. «Спасибо гебешным дедам за ГУЛАГ» - заявила София Ланская. «Моих родных везли в эти здания в товарняках лес валить. Я из раскуркуленых врагов народа» - уточнила София Ланская.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Часть пользователей Facebook* интерпретирует открытие мемориала как признак более широких идеологических процессов. «Пророчество сбывается. Неосталинизм шагает по стране» - написал Станіслав Ладченко. «Наследники НКВДшников» - отметил Guram Mosashvili. «Лагерный конвой и идол лагеря» - заявил пользователь с ником Триколор Ингушетия. «Да, история нас ничему не научила» - резюмировал Руслан Беков.

Установка мемориала Сталину вопреки памяти о репрессиях в Ростовской области

Комментируя корреспонденту «Кавказского узла» установку мемориала Сталину, депутат городской думы Ростова-на-Дону от КПРФ Наталья Оськина назвала ее «инициативой снизу». «Монумент с табличкой поставили по инициативе коммунистической организации Мясниковского сельского поселения», - заявила она, отметив, что создание монумента стало возможным, «поскольку законодательство позволяет возводить мемориалы участникам борьбы советского народа с фашизмом». Оськина подчеркнула, что установка мемориала не связана с предстоящими выборами.

В сентябре 2026 года жители Ростовской области будут принимать участие в выборах депутатов Госдумы, а также в муниципальных выборах - в 399 городских и сельских поселениях планируется избрать более четырех тысяч депутатов, следует из информации на сайте Территориальной избирательной комиссии Ростова-на-Дону.

Установка памятного знака Сталину укладывается в общую картину ресталинизации, считает ростовский журналист Сергей Резник. «Объяснение простое. В стране реабилитируется культ личности, возвращаются первые следы этого культа – памятники Иосифу Виссарионовичу», - заметил он. По словам Резника, это уже четвертый памятник Сталину в регионе: еще три установлены в селе Куйбышево, Матвеевом Кургане, Новочеркасске.

Историк Ян Рачинский отметил, что Ростовская область, как и другие регионы СССР серьезно пострадала от репрессий в период правления Сталина. «Только по отчетам тройки при УНКВД Ростовской области, созданного 29 сентября 1937 года, по так называемой «кулацкой» операции в области были осуждены 13562 человек (из них 7816 расстреляны), а по «национальным» операциям 3005 человек (из них 1800 расстреляны)», - подчеркнул Рачинский.

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Напомним, что в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград: так, в 2023 году этого потребовали участники первомайского митинга КПРФ, назвавшие преувеличенными данные о массовых сталинских репрессиях. Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. Городской аэропорт из "Гумрака" в "Сталинград" был переименован после вмешательства Владимира Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.