Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Хизира Шаипова, признав его виновным в уклонении от прохождения службы в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращения недолеченных бойцов на службу.

Военнослужащий по фамилии Шаипов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий без уважительных причин "5 января 2026 года в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть.

"11 марта 2026 года Шаипов был задержан сотрудником полиции на федеральном контрольно-пропускном пункте в Зольском районе Кабардино-Балкарии, а с 5 января до 11 марта Шаипов проводил время по своему усмотрению, в том числе и по месту своего жительства.", - говорится в публикации.

В суде Шаипов признал вину и "выказал сожаление о содеянном". Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Хизир Шаипов. Дело в суд на рассмотрение поступило 4 мая, приговор был вынесен на первом же заседании 13 мая.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".