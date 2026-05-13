Первая группа паломников отправилась в хадж из Ингушетии
Из международного аэропорта "Магас" имени Суламбека Осканова в среду в хадж отправилась первая группа из 180 паломников.
Как писал "Кавказский узел", стоимость хаджа для паломников из Ингушетии в 2025 году выросла на сто долларов из-за удорожания проживания в Саудовской Аравии. Тогда на паломничество в Мекку из республики отправился 1441 человек, попасть в Мекку смогли не все желающие.
Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.
Из международного аэропорта "Магас" в хадж отправилась первая группа паломников из Ингушетии - 180 жителей направились к святыням ислама в Мекку и Медину, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
"Организованы международные рейсы из аэропорта "Магас", обеспечено оформление документов, медицинское сопровождение, работа таможенного и пограничного контроля", - говорится в публикации главы Ингушетии.
Верующие распределены по группам по 40 человек. Каждую группу сопровождает руководитель из числа духовных лиц, отвечающий за организацию маршрута, соблюдение порядка и решение текущих вопросов во время пребывания в Саудовской Аравии. Все паломники из представленных списков проверены на отсутствие задолженностей и ограничений на выезд за пределы страны, что позволит избежать дополнительных задержек при прохождении пограничного контроля, информирует пресс-служба правительства региона.
Всего из аэропорта "Магас" в рамках хадж-кампании запланировано восемь рейсов. Часть из них будет обслуживать паломников из других регионов Северного Кавказа. Рейсы из Магаса в Медину запланированы с 13 по 18 мая, обратно из Джидды - с 3 по 8 июня.
Квота на хадж в этом году для Ингушетии составляет 1400 мест. По данным Комитета по хаджу, вылет подтверждён у 1392 паломников, сообщил ранее Калиматов.
"Кавказский узел" также писал, что около 200 человек отправились из Чечни в хадж на первом рейсе для паломников, вылетевшем из аэропорта Грозного. Все паломники с первого рейса летят в хадж впервые.
