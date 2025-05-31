Число желающих отправиться в хадж из Ингушетии превысило число путевок

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Стоимость хаджа для паломников из Ингушетии в 2025 году выросла на сто долларов из-за удорожания проживания в Саудовской Аравии. В этом году на паломничество в Мекку из республики отправились 1441 человек, попасть в Мекку смогли не все желающие.

Как писал "Кавказский узел", на хадж в Саудовскую Аравию из аэропорта в Магасе 25 мая отправилась первая группа из 180 паломников. 90% бесплатных путевок в хадж, выделенных Ингушетии Сулейманом Керимовым, распределены среди семей участников СВО. Комментаторы в соцсети подчеркнули, что семьи бойцов, которые подписали контракт в других регионах, остались без путевок, другие пользователи сочли, что приоритет следовало отдать бедным.

Хадж – это паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В 2024 году стоимость хаджа для верующих из Ингушетии выросла на 100 долларов по сравнению с прошлым годом. Основной причиной подорожания стали изменения цен на гостиницы в Саудовской Аравии, сообщил представитель Комитета по хаджу республики Адам Мержоев корреспонденту "Кавказского узла".

"Стоимость хаджа в этом году составляет 5600 долларов при прямом рейсе и 4900 долларов - при комбинированном. В прошлом году было 5500 и 4800 соответственно", - уточнил он.

По словам Мержоева, подорожание связано не только с повышением цен на гостиницы, но и с изменениями в логистике и курсовыми колебаниями. "Ценообразующие факторы - это гостиницы, особенно в Мекке, а также переводы и перелеты", - сказал он.

Квота для Ингушетии в этом году была увеличена. Изначально республике выделили 1300 мест, однако после обращения в соответствующие инстанции было предоставлено дополнительно 142 места. Всего из Республики в этом году планировали отправиться в Хадж 1442 паломника.

"Желающих было больше, чем мест по квоте. Мы даже вели резервный список, но, к сожалению, не смогли удовлетворить все заявки", - отметил представитель Комитета.

Из паломников, зарегистрированных для участия в хадже, все вылетели, кроме одного. "Один паломник скончался перед вылетом. Пусть Аллах его помилует", - сказал Мержоев. Таким образом, в Мекку прибыли 1441 человек, к ним добавились 12 сотрудников-организаторов, сообщил собеседник.

Для паломников в этом году доступны две программы - прямой и комбинированный маршрут. Основная часть паломников вылетела прямым рейсом из аэропорта Магас. Одна группа из 49 человек следовала комбинированным маршрутом: из Грозного в Дубай, а затем автобусом в Саудовскую Аравию.

"В среднем в каждой группе по 45 человек. С каждой группой работает гид-алим, который сопровождает их с самого начала, консультирует, объясняет порядок совершения хаджа и других обрядов", - сообщил представитель хадж-комитета.

Квота для паломничества в Хадж была освоена всеми республиками Северного Кавказа. Из Чечни в Хадж отправилось 3500 паломников, из КБР – 600 человек, из Дагестана – более 10 000.

Общая численность паломников, совершающих хадж в этом году, может достичь допандемийного уровня - около 2 миллионов человек.

Хадж проводится с 8-го по 13-й день последнего месяца исламского лунного календаря. В 2025 году он запланирован на 4–9 июня.

В 2024 году Хадж совершили 1 833 164 человека, из которых почти 90% прибыли из-за пределов Саудовской Аравии через морские, воздушные и сухопутные порты, говорится в сводке Главного управления статистики Саудовской Аравии.

Среди паломников было больще мужчин, однако женщины составили 875 027 человек.

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