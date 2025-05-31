Последняя группа паломников из Чечни отправилась в хадж

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Из Чечни в хадж отправились 3500 паломников. Последняя группа, в состав которой вошли также родственники и приближенные Рамзана Кадырова, сегодня вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Грозного.

Как писал "Кавказский узел", квота для Чечни на паломничество в Садовскую Аравию в 2024 году году была 3000 человек, она "полностью заполнена". В Чечне паломникам предоставляли только "комфорт-тур" стоимостью 5500 долларов, рассказал помощник муфтия республики по делам хаджа.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Последняя группа паломников, в которую вошли около 200 человек, вылетела сегодня из Грозного в Мекку для совершения хаджа. В этом году квота на количество чеченских паломников в хадж составила 3500 человек, сообщила чеченская государственная телекомпания "Грозный".

В числе паломников отправившихся в Мекку - сестра Рамзана Кадырова Райхан Кадырова, муфтий Чечни, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Межиев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмед Дудаев, говорится в сообщении в Instagram* телекомпании.

Напомним, среди регионов России Дагестан имеет самую крупную квоту на хадж, в 2025 году она составляет 10,5 тысячи человек.

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