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01:39, 30 мая 2025

Хадж-оператор Дагестана заявил о высоком спросе на паломничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Квота хаджа для Дагестана, которая составляет более 10 тысяч мест, выбрана полностью: желающих совершить паломничество было больше, чем доступных мест, при этом жители республики называют путевки из Дагестана дорогими. 

Как писал "Кавказский узел", 25 мая на хадж в Саудовскую Аравию из аэропорта в Магасе отправилась первая группа из 180 паломников. Квота на хадж для Ингушетии составляет 1453 места. 

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Стоимость хаджа из Дагестана в 2025 году варьируется в зависимости от программы и выбранного класса. Существуют, в частности, пакеты "Эконом", "Стандарт", "Комфорт" и "Люкс", предлагающие разные уровни сервиса и питания. Стоимость может начинаться от 5 тысяч долларов США и достигать 10 тысяч долларов в условиях класса «люкс». 

Цены выросли за счет роста курса доллара к рублю, роста цен на отели, транспорт и питание в Мекке и Медине, а также ужесточения требований со стороны Саудовской Аравии, включающих необходимость биометрических паспортов и вакцинации, сообщил представитель муфтията Дагестана корреспонденту «Кавказского узла». 

Среди регионов России Дагестан имеет самую крупную квоту на хадж, в 2025 году она составляет 10,5 тысяч человек, первая группа паломников уже отправлена, сообщила «Российская газета» 26 мая.

Пять тысяч путевок на хадж будут оплачены сенатором Сулейманом Керимовым, отметил представитель муфтията.

Квота 2025 года была выбрана полностью, желающих было на 20–30% больше, чем доступных мест, сообщили «Кавказскому узлу» в компании «Марва тур», являющейся единственным оператором по хаджу в Дагестане. 

Паломник Рамазан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что едет в хадж впервые. «Мне 65 лет, для меня сумма в почти 400 тысяч рублей - очень большие деньги. Взял самый экономный вариант, готовился несколько лет, помогли родственники», - пояснил мужчина.

Махачкалинец Рамазан отметил, что отказался от путевки через «Марва тур», посчитав ее слишком дорогой. «Стоимость хаджа составляла 5500 долларов. Такая же стоимость была при поездке через Грозный, но там в путевку за такую же цену входили завтрак и ужин. Учитывая, что в Саудовской Аравии питание намного дороже, чем у нас, решил лететь через Чечню, со мной в группе были десятки дагестанцев», - рассказал Рамазан.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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