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03:47, 26 мая 2025

Первая группа паломников отправилась на хадж из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На хадж в Саудовскую Аравию из аэропорта в Магасе отправилась первая группа из 180 паломников.

Как писал "Кавказский узел", 90% бесплатных путевок в хадж, выделенных Ингушетии Сулейманом Керимовым, распределены среди семей участников СВО. Комментаторы в соцсети подчеркнули, что семьи бойцов, которые подписали контракт в других регионах, остались без путевок, другие пользователи сочли, что приоритет следовало отдать бедным.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил 25 мая в своем телеграм-канале, что из аэропорта в Магасе вылетела первая группа из 180 паломников в Мекку и Медину.

По его словам, всего будет совершено 10 авиарейсов, последний - 30 мая. При этом вместе с жителями Ингушетии в паломничество отправятся и жители соседних регионов.

Квота на хадж для Ингушетии составляет 1453 места. "Было принято решение выделить 450 мест участникам СВО и членам их семей", - напомнил Калиматов, добавив, что 500 путевок в качестве благотворительной помощи оплачены сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.

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Автор: "Кавказский узел"

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