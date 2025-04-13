Пользователи соцсети сочли несправедливым распределение путевок в хадж в Ингушетии

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90% бесплатных путевок в хадж, выделенных Ингушетии Сулейманом Керимовым, распределены среди семей участников СВО. Комментаторы в соцсети подчеркнули, что семьи бойцов, которые подписали контракт в других регионах, остались без путевок, другие пользователи сочли, что приоритет следовало отдать бедным.

Как писал "Кавказский узел", приоритет при распределении 2,5 тысячи благотворительных путевок в хадж в Дагестане будет отдан участникам военной операции, их родным и членам семей погибших бойцов, рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, им будет выделено более тысячи путевок. Благотворительные путевки оплатит сенатор Сулейман Керимов. Ислам не предписывает преимущественное право на хадж участникам боевых действий и их родным, но оно может быть объяснено понятием "исключительных интересов", подчеркнули исламоведы. Процесс распределения бесплатных путевок в хадж должен быть более открытым, указали жители Дагестана. В результате участники специальной военной операции и члены их семей получили 80% из 2500 благотворительных путевок в хадж, выделенных для Дагестана.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

500 бесплатных путевок в хадж из 5000, приобретенных сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, были переданы Ингушетии. "Из этих 500 мест 450 выделены для участников специальной военной операции и их близких", - сообщил на своей странице в Instagram* бывший мэр Магаса Беслан Цечоев. "Передал 50 путёвок достойным жителям нашей республики. Среди них оказались как те, кто остро нуждался в этих путевках для исполнения своего духовного долга, так и те, кто с честью представляет интересы нашего народа на различных уровнях и в разных сферах", - написал он.

Нынешняя должность Цечоева на его странице не указана. В записи "Немного о себе", опубликованной на его странице и отредактированной восемь недель назад, Цечоев говорит, что периодически выходит "на работу в разные корпорации в Москве", "но каждый раз чья-то невидимая рука отправляет меня обратно в республику".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее сообщил, что Ингушетия в этом году смогла договориться об увеличении первоначальной квоты с 1300 мест до 1442. "Поручил правительству Ингушетии уделить особое внимание обеспечению паломническими местами участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности с властями Саудовской Аравии о бронировании гостиничных номеров для паломников и обеспечении прямых рейсов из аэропорта Магас им. С. Осканова. Первый рейс запланирован на 20 мая", - сообщал 27 февраля в своем Telegram-канале.

Пользователи Instagram* в комментариях к записи Цечоева, на страницу которого подписаны 108 тысяч человек, прокомментировали механизм распределения путевок.

"Очень странно. Участникам специальной военной операции и только для тех, кто прошел через местный военкомат. А как же другие участники специальной военной операции, которые, так скажем, оказались за бортом из-за региональных поправок?" - поинтересовался пользователь _black.mountain.

"Дайте эти путёвки, ради Аллаха, нуждающимся. Много бедняков мечтает туда попасть" - написала elizabett_777.

Лучше бы для людей дали бы работу с нормальной зарплатой, а путёвки мы сами купили бы", - указала ibragimova_hayat5.

"Пусть они достанутся тем, кто действительно в них нуждается и чисто выполнит свой хадж! А не тем, кто туда ездит как для экскурсии!" - отметила rukia_style_malgobek.

"Моя сестра Итазова подала документы, так как ее сын с первых дней на СВО. Надежды мало, потому что он призван не из Ингушетии, а из другого региона России. Он ингуш из Ингушетии. Неужели этого не достаточно? СВО тоже на регионы делится?" - возмутилась lulya_msk.

"Почему участникам СВО Джейрахского района не дали эти путевки?" - спросил mandro999.

Цечоев указал, что не участвовал в распределении путевок среди участников СВО и их родных. "Мне лично подарил 50 путёвок, то есть они предназначены для меня и тех, кто через меня. Я отвечаю за эти 50 путёвок. Что касается 450 путёвок, которые были переданы участникам специальной военной операции, они были переданы руководству Республики Ингушетия. За них я не отвечаю и не в курсе их дальнейшей судьбы", - прокомментировал он.

"Кавказский узел" также писал, что отец пятерых детей Зураб Хамхи пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Он отметил, что заключил контракт с Минобороны в Подмосковье и теперь не может добиться предоставления земли. Юристы рекомендовали обратиться в суд.

Видео участника военной операции из Ингушетии поступило с бота обратной связи через Telegram. Он рассказал, что не может добиться выделения земельного участка, а обращение к главе Ингушетии, которое он опубликовал ранее, осталось без ответа. По его мнению, чиновники проявляют лицемерие, а судьба участков, которых не могут добиться участники военной операции, требует расследования и внимания органов прокуратуры. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

Хамхи не получил реакции на его видеообращение по поводу выделения земли в Ингушетии как участнику военной операции. Суд в случае подачи иска будет опираться на действующую редакцию закона, которая предусматривает льготы только для заключивших контракт в республике, указали юристы.

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