RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:32, 13 апреля 2025

Пользователи соцсети сочли несправедливым распределение путевок в хадж в Ингушетии

Кааба в Мекке. Скриншот фото islamgjakova.net.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

90% бесплатных путевок в хадж, выделенных Ингушетии Сулейманом Керимовым, распределены среди семей участников СВО. Комментаторы в соцсети подчеркнули, что семьи бойцов, которые подписали контракт в других регионах, остались без путевок, другие пользователи сочли, что приоритет следовало отдать бедным.

Как писал "Кавказский узел", приоритет при распределении 2,5 тысячи благотворительных путевок в хадж в Дагестане будет отдан участникам военной операции, их родным и членам семей погибших бойцов, рассказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, им будет выделено более тысячи путевок. Благотворительные путевки оплатит сенатор Сулейман Керимов. Ислам не предписывает преимущественное право на хадж участникам боевых действий и их родным, но оно может быть объяснено понятием "исключительных интересов", подчеркнули исламоведы. Процесс распределения бесплатных путевок в хадж должен быть более открытым, указали жители Дагестана.  В результате участники специальной военной операции и члены их семей получили 80% из 2500 благотворительных путевок в хадж, выделенных для Дагестана.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

500 бесплатных путевок в хадж из 5000, приобретенных сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, были переданы Ингушетии. "Из этих 500 мест 450 выделены для участников специальной военной операции и их близких", - сообщил на своей странице в Instagram* бывший мэр Магаса Беслан Цечоев. "Передал 50 путёвок достойным жителям нашей республики. Среди них оказались как те, кто остро нуждался в этих путевках для исполнения своего духовного долга, так и те, кто с честью представляет интересы нашего народа на различных уровнях и в разных сферах", - написал он.

Нынешняя должность Цечоева на его странице не указана. В записи "Немного о себе", опубликованной на его странице и отредактированной восемь недель назад, Цечоев говорит, что периодически выходит "на работу в разные корпорации в Москве", "но каждый раз чья-то невидимая рука отправляет меня обратно в республику".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее сообщил, что Ингушетия в этом году смогла договориться об увеличении первоначальной квоты с 1300 мест до 1442. "Поручил правительству Ингушетии уделить особое внимание обеспечению паломническими местами участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день достигнуты предварительные договоренности с властями Саудовской Аравии о бронировании гостиничных номеров для паломников и обеспечении прямых рейсов из аэропорта Магас им. С. Осканова. Первый рейс запланирован на 20 мая", - сообщал 27 февраля в своем Telegram-канале.

Пользователи Instagram* в комментариях к записи Цечоева, на страницу которого подписаны 108 тысяч человек, прокомментировали механизм распределения путевок.

"Очень странно. Участникам специальной военной операции и только для тех, кто прошел через местный военкомат. А как же другие участники специальной военной операции, которые, так скажем, оказались за бортом из-за региональных поправок?" - поинтересовался пользователь _black.mountain.

"Дайте эти путёвки, ради Аллаха, нуждающимся. Много бедняков мечтает туда попасть" - написала elizabett_777.

Лучше бы для людей дали бы работу с нормальной зарплатой, а путёвки мы сами купили бы", - указала ibragimova_hayat5.

"Пусть они достанутся тем, кто действительно в них нуждается и чисто выполнит свой хадж! А не тем, кто туда ездит как для экскурсии!" - отметила rukia_style_malgobek.

"Моя сестра Итазова подала документы, так как ее сын с первых дней на СВО. Надежды мало, потому что он призван не из Ингушетии, а из другого региона России. Он ингуш из Ингушетии. Неужели этого не достаточно? СВО тоже на регионы делится?" - возмутилась lulya_msk.

"Почему участникам СВО Джейрахского района не дали эти путевки?" - спросил mandro999.

Цечоев указал, что не участвовал в распределении путевок среди участников СВО и их родных. "Мне лично подарил 50 путёвок, то есть они предназначены для меня и тех, кто через меня. Я отвечаю за эти 50 путёвок. Что касается 450 путёвок, которые были переданы участникам специальной военной операции, они были переданы руководству Республики Ингушетия. За них я не отвечаю и не в курсе их дальнейшей судьбы", - прокомментировал он.

"Кавказский узел" также писал, что отец пятерых детей Зураб Хамхи пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Он отметил, что заключил контракт с Минобороны в Подмосковье и теперь не может добиться предоставления земли. Юристы рекомендовали обратиться в суд.

Видео участника военной операции из Ингушетии поступило с бота обратной связи через Telegram.  Он рассказал, что не может добиться выделения земельного участка, а обращение к главе Ингушетии, которое он опубликовал ранее, осталось без ответа. По его мнению, чиновники проявляют лицемерие, а судьба участков, которых не могут добиться участники военной операции, требует расследования и внимания органов прокуратуры. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

 Хамхи не получил реакции на его видеообращение по поводу выделения земли в Ингушетии как участнику военной операции. Суд в случае подачи иска будет опираться на действующую редакцию закона, которая предусматривает льготы только для заключивших контракт в республике, указали юристы.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Обвиняемый в кабинете следователя. Стоп-кадр видео управления Следкома России по Ингушетии от 29.03.25, https://t.me/su_skr06/3274.
01:04, 1 апреля 2025
За неделю с 24 по 30 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Намаз в Соборной мечети Карачаево-Черкесии. 30 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала главы КЧР Рашида Темрезова https://t.me/rashid_temrezov/7931
11:27, 30 марта 2025
Мусульмане регионов Северного Кавказа отмечают Ураза-байрам
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Фото
11:57, 23 февраля 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
81-я годовщина депортации вайнахов!
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Фото https://www.lzb.lt/ru/2018/03/25/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Песах на юге России и Северном Кавказе

Митинг в Ачхой-Мартане. Скриншоты видео https://t.me/niyso/20079 Главное о митинге над телом участника нападения в Ачхой-Мартане

Блогеры
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
22:08, 29 марта 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр! (фото)
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://rosreporter.ru/v-svyazi-s-besporyadkami-v-aeroportu-mahachkaly-zaderzhano-60-chelovek/
14 апреля 2025, 12:59
Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
13 апреля 2025, 15:45
Суд счел законным запрет Ульвии Али на выезд из Азербайджана

Обломки БПЛА на ж/д путях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
12 апреля 2025, 08:10
Движение поездов нарушено на Кубани после атаки дрона

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше