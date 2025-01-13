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23:23, 13 января 2025

Юристы оценили шансы Зураба Хамхи добиться участка

Зураб Хамхи. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" от 16.12.24, https://www.youtube.com/watch?v=LTSLdhLuqYc.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетный отец Зураб Хамхи не получил реакции на его видеообращение по поводу выделения земли в Ингушетии как участнику военной операции. Суд, в случае подачи иска, будет опираться на действующую редакцию закона, которая предусматривает льготы только для заключивших контракт в республике. 

Как писал "Кавказский узел", отец пятерых детей Зураб Хамхи пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Он отметил, что заключил контракт с Минобороны в Подмосковье и теперь не может добиться  предоставления земли. Юристы рекомендовали обратиться в суд.

Видео участника военной операции из Ингушетии поступило в бота обратной связи через Telegram.  Он рассказал, что не может добиться выделения земельного участка, а обращение к главе Ингушетии, которое он опубликовал ранее, осталось без ответа. По его мнению, чиновники проявляют лицемерие, а судьба участков, которых не могут добиться участники военной операции, требует расследования и внимания органов прокуратуры. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Военнослужащий Зураб Хамхи не получил никакого ответа на свои заявления и жалобы, а также на публичные выступления. "Я и понимал, что никакой реакции не будет. Не соизволили дать письменный ответ, где бы расписали каждый пункт.  О чем говорить, если даже прокуратура не обратила внимания на мое выступление, где я четко и ясно даю знать, что прокуратура могла бы провести проверки и выявить все это", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Хамхи, он хотел бы подать в суд, но прежде намерен использовать внесудебные способы и доказать, что получить землю ему мешает коррупция."Находясь здесь <в зоне военной операции>, не могу многое сделать. У меня в феврале отпуск будет, отсюда в Москву поеду. У меня там друзья хорошие, близкие, сослуживцы мои, есть те, кто в прокуратуре работает и в других органах. А после уже и в суд подам", - отметил он.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сообщил, что в гражданском праве нет понятия «обратной силы закона». "Только в уголовном законе есть понятие обратной силы, если это это улучшает положение подследственного или подсудимого. А в гражданском процессе решение по вопросу может быть принято только на основе ныне действующего закона", - сказал он. 

Поэтому не имеет значения, когда военный был зачислен на службу, какая редакция закона действовала, отметил адвокат.  "Если он подаст в суд в период действия новой редакции закона, то в соответствии с ней и будет приниматься решение", - указал Гайтаев

Он затруднился сказать, имеет ли перспективы судебный иск. "Сейчас довольно много исков в суды по поводу льгот, выплат участникам СВО. В принципе, можно подать иск на бездействие, если не будет ответа от официальных лиц. В случае отрицательного ответа, отказа иск легче составить будет", - пояснил Гайтаев.

Адвокат Тимофей Широков подтвердил, что в гражданском процессе закон не имеет обратной силы. "За исключением, если бы речь шла о лишении человека собственного имущества. Тогда - да, права нарушены. Но если речь идёт о неполученных льготах, имуществе, то здесь нет нарушения прав на собственность", - пояснил он.

Напомним, как следует из текста указа главы Ингушетии № 206 от 01.11.22, в изначальном документе не было требований о заключении контракта именно в Ингушетии. для получения земельного участка. Однако соответствующее требование появилось в новой редакции указа. "Право на получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Указом, за исключением пункта 8 настоящего Указа (единовременной выплаты при заключении контракта, - прим. "Кавказского узла"), имеют: а) участники специальной военной операции, убывшие в зону специальной военной операции через военный комиссариат Республики Ингушетия и пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Республике Ингушетия, б) члены семьи участника специальной военной операции, зарегистрированные по месту жительства и проживающие на территории Республики Ингушетия", - указано в новой редакции указа от 12.10.2023.

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Автор: Нахим Шеломанов

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