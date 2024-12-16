Участник военной операции из Ингушетии пожаловался на проблемы с получением земли

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Отец пятерых детей Зураб Хамху пожаловался на проволочки с выделением земли в Ингушетии ему как участнику военной операции. Юристы рекомендовали обратиться в суд.

Контрактник Зураб Хамху рассказал "Кавказскому узлу" о своей попытке получить предусмотренный указом главы Ингушетии земельный участок. Опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты Марина Агальцова и Тимофей Широков прокомментировали возможность добиться льготы в суде.

Видео участника военной операции из Ингушетии поступило в бота обратной связи через Telegram. Он рассказал, что не может добиться выделения земельного участка, а обращение к главе Ингушетии, которое он опубликовал ранее осталось без ответа. По его мнению, чиновники проявляют лицемерие, а судьба участков, которых не могут добиться участники военной операции, требует расследования и внимания органов прокуратуры. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Зурабу Хамху 51 год, женат и имеет пять детей. Он постоянно живет в Ингушетии. На специальную военную операции поехал, заключив контракт в Московской области.

"Я из той категории, которой уже терять нечего. Я пенсионер МВД. С жилищной очереди МВД меня турнули технично. И на сегодняшний день у меня своего собственного жилья нет. Друзья, которые на СВО, посоветовали в Подольске заключить контракт, через знакомых, из-за финансового положения. Там просто выплаты были больше", - рассказал Хамху корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Ингушетии издан указ главы республики о выделении семьям участникам СВО бесплатно шести соток земли. "Мне эта земля нужна, чтобы жильё построить. Хоть вагончик поставлю там. Дети у меня уже совершеннолетние. Младшему недавно 18 лет исполнилось", - пояснил Хамху.

Он отметил, что супруга передала все необходимые документы для получения земельного участка. Ей сообщили из местной администрации, что нужно собрать документы. Четыре месяца назад все подали. И никакого ответа. Супруга пошла в администрацию, ей говорят, так и так, идите с этим в министерство имущества. То есть отфутболивают. Зачем тогда просили документы, если вы завтра будете гонять по всем министерствам", - сказал Хамху, добавив, что письменного ответа они так и не получили.

Так как законы о выделении земельных участков участникам СВО есть в разных регионах, в том числе в Подмосковье, Хамху пытался обратиться в Подольск за решением по этому вопросу, но ему отказали, потому что постоянная регистрация у него в Ингушетии.

Если есть местный, региональный закон о выделении земельных участков участникам СВО, а одному из них не выделяют, то сначала хорошо бы направить претензию и выяснить причины, заявила адвокат Марина Агальцова. "Потому что бывает так, что причины отказа вообще-то валидные, законные. Предположим, не оттуда ушел служить или не в то время он служил. Он не соответствует каким-то формальным критериям. Если на претензии не отвечают, либо отвечают, но каким-то образом не устраивает ответ, тогда можно обращаться в суд", - пояснила Агальцова.

В свою очередь, адвокат Тимофей Широков сообщил, что отдельные льготы участникам СВО, включая к примеру раздачу земельных участков принимаются на региональном уровне. "Если житель Ингушетии, но заключил контракт в другом регионе, а в указе сказано, заключивший контракт или мобилизованный из Ингушетии, то, возможно,он не попадает под действие его. Но возможно в тексте указа напрямую об этом не говорится, то пусть попробует судиться. Другого лайфхака на это нет",- сказал Широков.

Как следует из текста указа главы Ингушетии № 206 от 01.11.22, в изначальном документе не было требований о заключении контракта именно в Ингушетии. "Министерству имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия в рамках установленной компетенции обеспечить в установленном порядке предоставление участникам специальной военной операции, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства и подготовку проектов правовых актов Республики Ингушетия, предусматривающих порядок и условия предоставления указанной меры поддержки", - говорится в нем.

Однако соответствующее требование появилось в новой редакции указа.

"Право на получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Указом, за исключением пункта 8 настоящего Указа (единовременной выплаты при заключении контракта - прим. "Кавказского узла"), имеют: а) участники специальной военной операции, убывшие в зону специальной военной операции через Военный комиссариат Республики Ингушетия и пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Республике Ингушетия, б) члены семьи участника специальной военной операции, зарегистрированные по месту жительства и проживающие на территории Республики Ингушетия", - указано в новой редакции указа от 12.10.2023.

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