Спрос на хадж превысил квоту паломников в республиках Северного Кавказа

12 июня 2024, 14:00

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Число желающих получить путевки в хадж в этом году превысило выделенные квоты, и пришлось искать дополнительные места, рассказали организаторы паломничества из регионов СКФО.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня первая группа из 50 паломников из Карачаево-Черкесии вылетела в Саудовскую Аравию. Всего хадж в этом году планируют совершить более 300 жителей республики, сообщили в Духовном управлении мусульман.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В этом году квота на число паломников из России составила 25 тысяч, и ко времени начала хаджа (месяц паломничества Зуль Хиджа начался 6 июня) в счет квоты было выбрано 24700 мест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев.

Он отметил, что квота для Северного Кавказа выделена Координационному центру мусульман Северного Кавказа (КЦМСК). "И от них аккредитован ряд турфирм. По республикам они сами распределяют", - пояснил Асуев.

Заммуфтия Северной Осетии, ответственный по хаджу Ибрагим Дзагуров рассказал, что для ряда республик СКФО был общий тур-оператор "Кавказ-тур", аккредитованный при КЦМСК. "В Чечне, Ингушетии и Дагестане имеются свои туроператоры", - добавил он.

По словам Дзагурова, в этом году квота для Северной Осетии такая же, как и раньше, - 100 человек. "Она полностью заполнена. Желающих было больше. В итоге уехало больше 100 человек, воспользовавшись квотами других регионов", - сказал Дзагуров.

Все эти паломники уже выехали, отметил он. "Выезжали две группы. Одна прямым рейсом из Магаса в Саудовскую Аравию. Другая комбинированным маршрутом: сначала в ОАЭ на самолете, затем до Мекки на автобусе. Цены аналогичны прошлогодним. Прямым рейсом - 5500 долларов, комбинированный тур - 4800 долларов", - рассказал Ибрагим Дзагуров.

Проблемы с логистикой были в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, добавил представитель муфтията. "Особенно это касалось того, чтобы довезти людей до Эмиратов и Саудовской Аравии. Но турфирмы вышли из ситуации", - сказал он.

Квота для Чечни в этом году была 3000 человек, и она также "полностью заполнена", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" помощник муфтия республики по делам хаджа Лечи Хункаров. "Плюс ещё 20 дополнительных мест нашли. Желающих было много", - отметил он.

По его словам, первый рейс со 175 паломниками из Чечни вылетел 29 мая. "Власти Саудовской Аравии в этом году сократили время выдачи виз. Поэтому на хадж надо было заранее подавать документы", - указал Хункаров.

Он отметил также, что в Чечне паломникам предоставляли только "комфорт-тур". "Стоимость — 5500 долларов. У всех прямые авиаперелёты из Грозного в Саудовскую Аравию и обратно. Стандартный набор услуг по размещению в гостиницах и трансферу, цена с прошлого года не изменилась", - сказал помощник муфтия Чечни.

Все дагестанские паломники уже в Саудовской Аравии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фирмы "Марва-тур" (хадж-оператора Дагестана) Булат Курбанов. "Квота была 10150 человек, все уже прилетели. Цена, как и в прошлом году, от 4790 долларов. Каких-то проблем по логистике не было", - рассказал он.

С организаторами хаджа и туроператорами других регионов СКФО связаться не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Уроженец Дагестана Магомед, живущий в Москве, сообщил, что он и его земляк Курбан-Али выехали в хадж через "Марва-тур". "Я неожиданно попал [в хадж] с помощью Аллаха. В мыслях не было, что смогу поехать, и вот так Аллах меня призвал", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Родители Саида из Ставропольского края уже уехали в хадж, рассказал Саид корреспонденту "Кавказского узла". "Родители в Мекке. Они долго старались попасть на хадж, копили деньги, и вот, хвала Всевышнему, удалось", - сказал он.

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