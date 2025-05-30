Шестьсот паломников из Кабардино-Балкарии получили право поехать в хадж

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Мусульманам Кабардино-Балкарии для поездки в хадж выделено в этом году 600 мест из квоты на 1300 человек, общей для пяти регионов Юга России. Поездка подешевела в сравнении с прошлым годом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В этом году из Кабардино-Балкарии в хадж отправились 600 человек. А суммарно на Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Ставропольский и Краснодарский края выделена квота на 1300 паломников. Последняя из этого числа группа паломников, насчитывающая 365 человек, вылетит из Минвод в Саудовскую Аравию 30 мая. Руководит хаджем Асхад Казаков, представляющий интересы мусульман Северного Кавказа в Совете по хаджу России.

Поездка организована через туристическое агентство «Сафа-тур». Стоимость тура - 5700 долларов. В эту сумму входит перелет, проживание в гостинице и питание. В этом году тур в хадж подешевел на 200 долларов, сообщил Асхад Казаков. С чем это связано, он не уточнил.

Желающих совершить хадж с каждым годом, по оценке Казакова, становится все больше, однако не всех могут взять. Так, для отправки в хадж есть ограничения по возрасту. Только 6% от общей квоты выделяется на лиц старше 65 лет.

Казаков подчеркнул, что паломников тщательно готовили к поездке в святые для мусульман места. «Была проведена кропотливая работа по информированию паломников о правилах хаджа. Общение с ними происходило как в режиме онлайн, так и на собрании в ДУМ КБР. Всем паломникам выдали учебное пособие с правилами совершения хаджа, а также рюкзаки. Паломникам также было рекомендовано перед поездкой посетить врача для поддержания здоровья», - сказал он.

Кроме того, на собрании в Духовном Управлении Мусульман КБР с паломниками встретился представитель таможенной службы, который провел подробный инструктаж о правилах пересечения границы и провоза багажа.

Среди регионов России Дагестан имеет самую крупную квоту на хадж, в 2025 году она составляет 10,5 тысячи человек, первая группа паломников оттуда уже отправлена.

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