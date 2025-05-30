×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:51, 30 мая 2025

Шестьсот паломников из Кабардино-Балкарии получили право поехать в хадж

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусульманам Кабардино-Балкарии для поездки в хадж выделено в этом году 600 мест из квоты на 1300 человек, общей для пяти регионов Юга России. Поездка подешевела в сравнении с прошлым годом.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В этом году из Кабардино-Балкарии в хадж отправились 600 человек. А суммарно на Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Ставропольский и Краснодарский края выделена квота на 1300 паломников. Последняя из этого числа группа паломников, насчитывающая 365 человек, вылетит из Минвод в Саудовскую Аравию 30 мая. Руководит хаджем Асхад Казаков, представляющий интересы мусульман Северного Кавказа в Совете по хаджу России.

Поездка организована через туристическое агентство «Сафа-тур». Стоимость тура - 5700 долларов. В эту сумму входит перелет, проживание в гостинице и питание. В этом году тур в хадж подешевел на 200 долларов, сообщил Асхад Казаков. С чем это связано, он не уточнил.

Желающих совершить хадж с каждым годом, по оценке Казакова, становится все больше, однако не всех могут взять. Так, для отправки в хадж есть ограничения по возрасту. Только 6% от общей квоты выделяется на лиц старше 65 лет. 

Казаков подчеркнул, что паломников тщательно готовили к поездке в святые для мусульман места. «Была проведена кропотливая работа по информированию паломников о правилах хаджа. Общение с ними происходило как в режиме онлайн, так и на собрании в ДУМ КБР. Всем паломникам выдали учебное пособие с правилами совершения хаджа, а также рюкзаки. Паломникам также было рекомендовано перед поездкой посетить врача для поддержания здоровья», - сказал он.

Кроме того, на собрании в Духовном Управлении Мусульман КБР с паломниками встретился представитель таможенной службы, который провел подробный инструктаж о правилах пересечения границы и провоза багажа.

Среди регионов России Дагестан имеет самую крупную квоту на хадж, в 2025 году она составляет 10,5 тысячи человек, первая группа паломников оттуда уже отправлена.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
13:55, 25 мая 2025
6600 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 18.05.25, https://t.me/mod_russia/52859.
02:13, 19 мая 2025
Более 6550 бойцов с юга России убито в зоне СВО
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: Минобороны https://mil.ru
09:50, 9 мая 2025
Более 6450 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 03.05.25, https://t.me/mod_russia/52073.
01:03, 5 мая 2025
Число убитых в военной операции бойцов с юга России превысило 6400
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
09:12, 24 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Увольнение по собственному нежеланию
Фото
08:31, 20 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
"Бот не пропускает". Искусственный интеллект отказывает в получении детских пособий
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
15:29, 28 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Для чего КБГУ нужна автономность? 
Фото
20:05, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Мой комментарий по задержанию адыгских активистов
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
15:35, 25 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
дискуссия вокруг нового города-спутника
Фото
09:12, 24 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Увольнение по собственному нежеланию
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Федор Валько. Фото Команды против пыток (признана иноагентом)
29 мая 2025, 19:19
Силовики получили реальные сроки по делу о пытках Валько

Сотрудники полиции общаются с участниками шествия в Нальчике. 21 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/195437187330583/posts/2838639603010315/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
29 мая 2025, 13:58
Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах

Объявление о закрытых пляжах Анапы. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13535
28 мая 2025, 13:49
Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше