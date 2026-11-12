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15:58, 12 ноября 2026

Суд обязал МВД выплатить компенсацию семье Халита Мустафаева

Халит Мустафаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе решение о выплате компенсации близким жителя Ставрополья Халита Мустафаева, убитого силовиком во время погони. Доводы МВД о том, что полицейский стрелял по собственной инициативе, суд счел неубедительными.

Как писал "Кавказский узел", в марте Предгорный райсуд назначил компенсацию в 3,8 миллиона рублей родственникам Халита Мустафаева: по полтора миллиона рублей родителям и 800 тысяч рублей брату. МВД обжаловало это решение, но 2 июня апелляционная инстанция оставила его в силе. Прокуратура Ставропольского края поддержала позицию Мустафаевых и просила оставить без изменения решение суда.

МВД настаивало на непричастности к действиям сотрудника

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отказал МВД в удовлетворении жалобы на решение о компенсации морального вреда семье убитого Халита Мустафаева. МВД требовало отменить решение о выплате 3,8 миллиона рублей родителям и брату убитого, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток" (включена в реестр иностранных агентов).

В жалобе МВД настаивало, что застреливший Мустафаева полицейский Максим Марченко принял это решение самостоятельно, без согласования с МВД, поэтому министерство не несет ответственность за действия сотрудника. Кассационный суд не согласился с этими доводами и оставил в силе решение о компенсации, пояснили правозащитники.

Назначенная сумма - это мелочи, но мы согласились с ней, а МВД требовало отменить даже ее

"В суде с пониманием отнеслись к нашим возражениям. МВД забрало жизнь моего пацана. Он работал нефтяником, обеспечивал всю семью. Компенсация не вернет моего сына, его жизнь стоит гораздо больше. Назначенная сумма - это мелочи, но мы согласились с ней, а МВД требовало отменить даже ее", - приводятся в публикации слова Бакира Мустафаева, отца убитого.

Кассационный суд принял решение на первом же заседании

Рассмотрение кассационной жалобы, поступившей 14 сентября, состоялось 10 ноября, решение было вынесено на первом же заседании, указано в карточке дела на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции (Пятигорск).

"Жалоба / представление оставлено без удовлетворения", - указано в графе "Результат события (заседания)". Текст судебного решения, по состоянию на 15.50 мск, в карточке дела не опубликован.

Истцами в карточке указаны Бакир Мустафаев, Тимур Мустафаев и Светлана Мустафаева, ответчиками - ГУ МВД по Ставропольскому краю и МВД России. Третьими лицами по делу проходили Максим Марченко и ОМВД по городу Лермонтову.

Марченко избежал уголовной ответственности, побывав в зоне СВО

Напомним, полицейские застрелили Халита Мустафаева в октябре 2020 года около села Суворовское во время погони. Мустафаев не остановил автомобиль по их требованию и попытался скрыться. Полицейские сделали предупредительные выстрелы, но Мустафаев не остановился, и тогда один из силовиков выстрелил в него. Пуля попала мужчине в голову. СКР возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий в отношении стрелявшего Максима Марченко. Марченко не имел права применять огнестрельное оружие, чтобы остановить убегающего Мустафаева, заявили следователи.

Однако производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. В июле 2025 года Предгорный районный суд прекратил уголовное преследование Марченко, который уже вернулся из зоны СВО. Отец убитого Бакир Мустафаев назвал решение несправедливым и заявил, что намерен добиваться возобновления дела. В прекращении дела есть коррупционный элемент, уверен он. 

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В начале 2025 года начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за смерть Халита Мустафаева. Извинения опоздали на четыре года, указал тогда Бакир Мустафаев. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых отправился в зону боевых действий, а второй проходил по делу лишь как свидетель.

"Кавказский узел" писал также, что возможностью отправиться в зону СВО воспользовались и несколько полицейских, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова, который был избит в отделе полиции в январе 2023 года и умер в больнице. К январю 2026 года большинству из 11 обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО.

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Автор: "Кавказский узел"

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