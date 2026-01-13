Семья Халита Мустафаева пообещала добиваться возобновления дела о его гибели

Отец убитого силовиками при погоне в 2020 году на Ставрополье Халита Мустафаева намерен добиваться в вышестояших судах возобновления дела против силовика, который избежал преследования, отправившись на фронт. В прекращении дела есть коррупционый элемент, уверен Мустафаев.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года Предгорный районный суд Ставрополья прекратил уголовное преследование вернувшегося из зоны СВО полицейского по делу о превышении полномочий. Отец Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони, назвал решение несправедливым.

Начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

Команда против пыток* опубликовала сегодня видеосюжет о деле Халита Мустафаева, чья гибель остается безнаказанной после того, как бывший сотрудник МВД Марченко отправился в зону военной операции. В сюжете демонстрируется место, где был застрелен Мустафаев, кадры видеозаписей с камер наблюдения и некоторые документы из материалов дела.

Участник событий Сергей Дорофеев, ехавший в одной машине с Мустафаевым, рассказал, как началась погоня. По словам Дорофеева, автомобиль без проблесковых маячков и спецсигналов начал их преследовать в Лермонтове.

"Увидели их на таком расстоянии, что не поймешь, что за машина. Уже на выезде из Лермонтова мы увидели, что это сотрудники ГАИ, они также ехали за нами, просто молча", - рассказал он.

Далее, как утверждает Дорофеев, они услышали один сигнал об остановке, после чего силовики начали стрелять по машине. При этом согласно записям с камер видеонаблюдения, между первым сигналом об остановке и выстрелами прошло около пяти минут - у молодых людей было время остановиться, но они решили проигнорировать сигнал.

Как отмечает руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец, в организме Мустафаева впоследствии был обнаружен алкоголь (1 промилле, эквивалент двух бутылок пива). "Возможно поэтому Халит решил скрываться от полиции", - предполагает он.

По словам Дорофеева, силовики некоторое время продолжали стрелять по их автомобилю. "По машине попадали, по колесам нет. На (подъездах к станице Суворовской) нам пробили два или три колеса, мы ехали со скоростью 20-25 километров в час, они продолжали стрелять", - рассказывает он.

Согласно материалам дела, силовики произвели не менее 20 выстрелов в сторону автомобиля, пробив три колеса, на одном колесе Мустафаев продолжал движение. Затем к погоне присоединился второй автомобиль ГАИ, вместе они смогли взять машину Мустафаева в "коробочку" и прижать к обочине.

"Сзади в затылок выстрелили"

На месте событий Дорофеев рассказывает, что Халит выскочил с машины и побежал по дороге. "Два выстрела, там он упал. Когда мы попросили отвезти Халита в больницу, одни гаишники сказали, что нет бензина, другие сказали: Будьте тут до приезда скорой". Мы их не послушали, положили Халита в машину Эльдара (двоюродный брат Мустафаева, приехавший на место), поехали в больницу", - поясняет он.

Видеозаписи и документы из материалов дела подтверждают, что силовики стреляли Мустафаеву в спину, когда он убегал. Закон о полиции позволяет силовикам применять оружие для остановки машины, а стрелять вслед убегающему человеку закон разрешает в очень ограниченном количестве случаев. "Мустафаев не угрожал, не пытался отобрать оружие, не совершал преступления, его можно было просто догнать, но (сотрудник) Марченко решил, что лучше выстрелить в убегающего человека", - поясняет Бабинец.

Какая схватка была, что сзади в затылок выстрелили, из глаза пуля вылезла?

В больнице, куда привезли Халита Мустафаева, его сначала повезли в реанимацию, но там выяснилось, что молодой человек скончался еще на месте инцидента. "Реаниматолог сказал: “Зачем вы мне привезли труп?" - вспоминает отец убитого Бакир Мустафаев, который в первые часы после инцидента надеялся, что сын только ранен и выживет.

По словам Бакира, замначальника следственного отдела впоследствии пытался убедить его, что между силовиками и Халитом была "схватка". "Я его схватил за шкирку: "Стреляй в меня сзади!" Какая схватка была, что сзади в затылок выстрелили, из глаза пуля вылезла?” - возмущается он.

Полицейского уличили в употреблении наркотиков

Экспертиза показала, что сотрудники МВД употребляли наркотики: судебно-химическое исследование из материалов дела подтверждает, что в моче у Марченко были обнаружены следы марихуаны. Впоследствии была проведена служебная проверка, по итогам которой Марченко был уволен из органов внутренних дел.

"Когда дело поступило в суд, оно сразу же было приостановлено, так как Марченко ушел на СВО, а потом и вовсе прекращено, так как Марченко был ранен и получил несколько государственных наград", - напоминает Бабинец.

Бакир Мустафаев уверен, что такой способ увода силовика от ответственности был заранее спланирован и не обошелся без коррупционной составляющей. Он отметил, что перед тем, как дело приостановили, родственники Марченко продали одну из квартир.

"Это все заранее договорено было: они его отправили, чтобы с него все списать, "война спишет все". Три награды получил: июль, декабрь, январь. Люди по три года там, у них ни одной награды нет, а он за два месяца две получает. Справку привезли из медсанчасти, что он ранен был, - а по нему не скажешь, что он был ранен. Он знал, что откупится, дядя - министр ЖКХ края. Будем добиваться до конца, посмотрим, как высшие суды на это посмотрят. Он у меня забрал самое дорогое. Лучше бы мой сын меня похоронил, чем я к нему хожу", - заключил Бакир Мустафаев. Он отметил, что посещает могилу своего сына ежедневно.

