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00:03, 26 февраля 2025

Полиция извинилась за убийство жителя Ставрополья

Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО.

В октябре 2020 года в районе села Суворовское Ставропольского края во время погони полицейские застрелили Халита Мустафаева. Он не остановил автомобиль по требованию сотрудников, а когда его заблокировали патрульные автомобили, выбежал из машины и попытался  скрыться.Полицейские сделали предупредительные выстрелы, но Мустафаев не остановился и тогда один из сотрудников выстрелил в него. Пуля попала мужчине в голову, он скончался, сообщила сегодня Команда против пыток*. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) в отношении стрелявшего сотрудника Максима Марченко. По закону он не имел права применять огнестрельное оружие, чтобы остановить убегающего Мустафаева.

Суд над Марченко так и не состоялся, потому что в 2022 году он ушел на военную службу. Тогда еще не действовал закон, по которому подсудимый может уйти на СВО, однако Марченко получил повестку из военкомата, хотя и находился под подпиской о невыезде. Производство по уголовному делу было приостановлено, поскольку обвиняемый не смог участвовать в судебном разбирательстве. 

В начале 2025 года юристы, представляющие интересы семьи Мустафаевых, получили извинения от начальника ОМВД России по городу Лермонтову. 

"В связи с трагической гибелью Мустафаева Халита Бакировича приношу свои искренние извинения и соболезнования семье Мустафаевых. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Искренне разделяю горечь потери и скорблю вместе с Вами", - приводится в сообщении в Telegram-канале КПП* текст извинений.

О том, где сейчас Максим Марченко и можно ли возобновить производство по уголовному делу, близким Мустафаева неизвестно. Юристы направили в прокуратуру обращение, чтоб узнать, не отпали ли основания для приостановления дела — так они хотят выяснить, жив Марченко или нет, говорится  в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичной статье о превышении должностных полномочий был обвинен участковый полицейский в Ставропольском крае, который многократно бил током пристегнутого наручниками задержанного. 

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Автор: "Кавказский узел"

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