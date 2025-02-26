Полиция извинилась за убийство жителя Ставрополья

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Начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО.

В октябре 2020 года в районе села Суворовское Ставропольского края во время погони полицейские застрелили Халита Мустафаева. Он не остановил автомобиль по требованию сотрудников, а когда его заблокировали патрульные автомобили, выбежал из машины и попытался скрыться.Полицейские сделали предупредительные выстрелы, но Мустафаев не остановился и тогда один из сотрудников выстрелил в него. Пуля попала мужчине в голову, он скончался, сообщила сегодня Команда против пыток*.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) в отношении стрелявшего сотрудника Максима Марченко. По закону он не имел права применять огнестрельное оружие, чтобы остановить убегающего Мустафаева.

Суд над Марченко так и не состоялся, потому что в 2022 году он ушел на военную службу. Тогда еще не действовал закон, по которому подсудимый может уйти на СВО, однако Марченко получил повестку из военкомата, хотя и находился под подпиской о невыезде. Производство по уголовному делу было приостановлено, поскольку обвиняемый не смог участвовать в судебном разбирательстве.

В начале 2025 года юристы, представляющие интересы семьи Мустафаевых, получили извинения от начальника ОМВД России по городу Лермонтову.

"В связи с трагической гибелью Мустафаева Халита Бакировича приношу свои искренние извинения и соболезнования семье Мустафаевых. Это невосполнимая утрата для родных и близких. Искренне разделяю горечь потери и скорблю вместе с Вами", - приводится в сообщении в Telegram-канале КПП* текст извинений.

О том, где сейчас Максим Марченко и можно ли возобновить производство по уголовному делу, близким Мустафаева неизвестно. Юристы направили в прокуратуру обращение, чтоб узнать, не отпали ли основания для приостановления дела — так они хотят выяснить, жив Марченко или нет, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичной статье о превышении должностных полномочий был обвинен участковый полицейский в Ставропольском крае, который многократно бил током пристегнутого наручниками задержанного.

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