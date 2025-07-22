Участие в СВО позволило силовику избежать ответственности за гибель Халита Мустафаева

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Предгорный районный суд Ставрополья прекратил уголовное преследование вернувшегося из зоны СВО полицейского по делу о превышении полномочий. Отец Халита Мустафаева, которого силовик застрелил во время погони, назвал решение несправедливым.

Как писал "Кавказский узел", начальник отдела МВД в Лермонтове принес извинения за гибель Халита Мустафаева, которого один из силовиков застрелил при погоне в 2020 году. Против силовика было возбуждено дело о превышении служебных полномочий, но производство по делу было приостановлено, так как обвиняемый отправился на СВО. Извинения за гибель во время погони ставропольца Халита Мустафаева опоздали на четыре года, указал его отец. Он требует привлечения к ответственности полицейских, один из которых ушел на военную операцию, а второй проходит по делу лишь как свидетель.

Силовик, против которого было возбуждено уголовное дело в связи с гибелью Халита Мустафаева, вернулся из зоны специальной военной операции с тремя нагрдами и и попросил суд прекратить его уголовное дело. Сегодня Предгорный районный суд Ставропольского края удовлетворил его ходатайство. Отец Халита, Бакир Мустафаев, назвал решение «несправедливым», сообщила Команда против пыток*.

«С заключением контракта о прохождении военной службы можно прекратить уголовное дело на любой стадии. Был несокрушимый институт — тюрьма: место, куда человек не хотел попасть. Сейчас все это можно моментально отменить. А что делать потерпевшим? Законодатель не предложил им ничего, тем самым забывая о Конституции, которая гарантирует доступ к правосудию и защите силами того же самого государства, которое списывает преступникам все грехи", — прокомментировал решение руководитель Команды против пыток* Сергей Бабинец.

Как следует из карточки дела на сайте суда, заседание по делу против силовика по статье о превышении полномочий (часть 3 статьи 286 Ук РФ) было намечено на сегодня,информации о вынесенном решении на сайте суда не содержится.

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