Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за разговор об СВО

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Минераловодский городской суд оштрафовал 78-летнюю Лилию Степанец на 30 тысяч рублей, посчитав ее высказывания об СВО в расчётном центре Минеральных вод дискредитацией военных.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

11 августа около четырех часов дня Лилия Степанец оплачивала коммунальные платежи в Расчетно-информационном центре в Минеральных Водах. Там у нее завязался разговор с другой посетительницей.

По словам кассира, пенсионерка спросила: "Зачем идет это СВО, мы и так плохо живем", а после заявила: "Участники СВО - убийцы". Затем заговорила о Бандере, утверждая, что Бандера не фашист, не нацист, а националист, который любит свой народ, говорится в постановлении Минераловодского городского суда.

Кассир вступила в разговор. Сказала, что ее муж участвует в СВО, и спросила, считает ли Степанец его тоже убийцей. "Да, он тоже убийца", - ответила пенсионерка, как утверждает сотрудница. Последняя подчеркнула, что высказывания Степанец были для нее оскорбительны.

Минераловодский городской суд признал её виновной в дискредитации армии и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Санкции статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

В суде Лилия Степанец вину не признала, заявив, что не говорила приписываемых ей слов. .

Согласно карточке дела об административных правонарушениях на сайте суда, дело на рассмотрение поступило 18 сентября. Приговор был вынесен на первом же заседании 8 октября.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ставрополе назначил штраф по статье о дискредитации армии местной жительнице Елене Пёшл, которая пыталась разыскать пропавшего в зоне военных действий супруга.