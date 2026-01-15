Жена военного из Ставрополя оштрафована за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе назначил штраф по статье о дискредитации армии местной жительнице Елене Пёшл, которая пыталась разыскать пропавшего в зоне военных действий супруга.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Дело жительницы Ставрополя Елены Пёшл рассматривал Ленинский районный суд краевой столицы. На ее дело в картотеке суда 14 января обратило внимание издание "Верстка"*.

Дискредитацией армии суд признал аудиосообщение женщины в одном из Telegram-чатов, посвященных розыску пропавших военных. Пёшл состояла в ряде подобных чатов и жаловалась, что ее мужа, пропавшего в зоне боевых действий, командование записало как самовольно оставившего часть (СОЧ).

По словам ставропольчанки, ее супруга после непродолжительной работы в военной полиции в Курске “мобилизовали в штурма”. Связь с ним пропала в январе 2025 года, а после “пяти месяцев конфликтов и жалоб” ее супруга, который значился безвестно отсутствующим, признали дезертиром. “Давно предупреждали: будете писать жалобы, СОЧ поставим и с июля поставили СОЧ”, - указывала, в частности, она.

Суд установил, что в аудиосообщении Елены Пёшл имелась “негативная оценка Вооруженных сил Российской Федерации”. В частности женщина распространила “утверждение о совершении лицами, причастными к Вооруженным силам России, действий, направленных на уничтожение других российских военнослужащих” и вымогательстве ими денег у бойцов.

В суде пенсионерка признала вину, сообщив, что “цели дискредитации Вооруженных сил она не преследовала”, а “только хотела разыскать мужа”. Также она отметила, что после публикации сообщения ей “стали регулярно поступать угрозы”, говорится в постановлении на сайте суда.

Пёшл была признана виновной, суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что глухонемой житель Кабардино-Балкарии был оштрафован за дискредитацию армии из-за видео в мессенджере. Глухонемого с детства инвалида третьей группы в суде допрашивали с помощью сурдопереводчика. Он заявил суду, что видео ему прислали, и он не предполагал, что в нем содержится дискредитация российской армии, так как не мог прослушать "негативные комментарии" в ролике.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.