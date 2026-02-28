×

09:51, 28 февраля 2026

Потушен пожар на кубанском нефтезаводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской потушен пожар, который начался после атаки беспилотника. По данным Минобороны, ночью на Кубани были сбиты четыре дрона.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской полностью ликвидирован, отчитался в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В 03:52 [мск] пламя удалось локализовать, в 06:06 потушили открытое горение, в 6:51 возгорание полностью ликвидировали", - говорится в публикации.

Минувшей ночью четыре беспилотника были сбиты над территорией Краснодарского края, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, от атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше