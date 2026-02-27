×

14:43, 27 февраля 2026

Министр ГО и ЧС Кубани оставлен под арестом

Сергей Штриков. Фото: https://mingochs.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/345928

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова.

Как писал "Кавказский узел", министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий, суд арестовал его на два месяца.

Согласно материалам дела, в 2024 году Штриков, занимая должность министра ГО и ЧС Краснодарского края, поручил подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы выявленных нарушениях при проведении уже завершенного аукциона на покупку и монтаж модульного здания пожарного депо, чтобы добиться отмены его результатов. После проведения повторных торгов контракт был заключен с компанией, которую лоббировал чиновник, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об аресте исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела материалы по апелляционной жалобе на постановление Октябрьского районного суда г. Краснодара об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Штрикова (...). Суд апелляционной инстанции счел, что в силу оснований и мотивов, изложенных в них, в отношении обвиняемого невозможно избрание иной меры пресечения. Штриков останется под стражей", - процитировал сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше