11:10, 27 февраля 2026

Заявление о подготовке к открытию пляжей обнадежило анапчан

Восстановление пляжей в Анапе. 25 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15145

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Анапы сообщила о работе над исключением из зоны чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута галечных пляжей. Пользователи Telegram призвали как можно скорее открыть и песчаные пляжи.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля правительство России сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры в свою очередь указали, что власти закрывают глаза на реальное состояние пляжей, и опубликовали фото и видео выбросов после шторма. Оперштаб Кубани 21 февраля признал факт выбросов, заявив, что это "старые выбросы мазута", остававшиеся на дне. Арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. 

Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха. Хотя она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться, часть блогеров полагает, что слова чиновницы "поставили крест на сезоне 2026 года". Пользователи соцсети 15 февраля сочли, что предлагаемые Роспотребнадзором сроки для возобновления работы пляжей Анапы нереальны. 

Глава Анапы, отчитываясь о результатах приема граждан сообщила, что в городе началось тестирование технологии отсыпки пляжей песком. "Также мы внесли предложения по исключению из зоны ЧС наших галечных пляжей, все вопросы в проработке", - сообщила Светлана Маслова в своем Telegram-канале 25 февраля

Этот пост опубликовал блогер Макс Анапский, который в тот день побывал у Масловой на приеме. В его Telegram-канале, на который подписаны более 8 тысяч человек, публикация набрала 47 комментариев.

"Ну где справедливость? Галечные пляжи открыть - а наши песчаные?" - возмутилась Галина Никитина.

"Будем надеяться, что не только Мираклеон сможет открыть свои пляжи. Как я понимаю, они проплатили этот тестовый завоз песка" - отметил K.s.

"Пляж в Витязево отсыпает за свой счет арендатор (Микарлеон и ...). Другие пляжи тоже арендаторы должны отсыпать? А город будет этим заниматься?" -  спросила Алла.

ля многих обсуждавших ЧС  Анапа начинается и заканчивается только одним центральным пляжем, но на самом деле – огромная береговая линия, часть которой фактически не пострадала от мазута, прокомментировал в своем Telegram-канале политолог Андрей Гусий.

"И именно о галечных пляжах говорили в прошлом году, о том, что их можно спокойно открыть. Хорошо, что в этом году пришли к этому решению",  - указал он.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

