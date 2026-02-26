×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:20, 26 февраля 2026

Двое комбатантов из Волгоградской области убиты в боевых действиях

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Никита Акишев и Сергей Куренков из Камышина убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1697 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1695 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убиты Никита Акишев и Сергей Куренков, сообщила 26 февраля в своем телеграм-канале администрация Камышина.

Подробностей биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1697 бойцов из Волгоградской области.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Камышина стало известно 23 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Артур Ган.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/59569.Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8700

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Игорь Нагавкин в зале суда. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Натальей Шишлиной.
01:39, 26 февраля 2026
Волгоградский облсуд принял сторону Нагавкина в трех спорах с ФСИН
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:50, 25 февраля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:05, 25 февраля 2026
Взрывотехники уничтожили семь неразорвавшихся беспилотников в Волгоградской области
Евгений Баталов. Фото из телеграм-канала администрации Руднянского района https://t.me/moya_rudnya/1867
07:54, 24 февраля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:45, 23 февраля 2026
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Житель Ходжалы рядом с телами своих детей, погибших во время штурма города армянскими вооруженными формированиями. 1992 г. Фото: Ilqar Ceferov, commons.wikimedia.org/wiki/File:02_xojali_ilgar.jpg, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Ходжалинская трагедия

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 14:24
Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Девушка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 февраля 2026, 11:24
Правозащитники объявили сбор средств в помощь беглянке из Дагестана

Собака. Фото: pixabay.com
26 февраля 2026, 05:32
Кубанские зоозащитники добились возбуждения дела о жестоком убийстве собаки

Отсыпка пляжа. Скриншот публикации Маковозовы / Telegram
26 февраля 2026, 02:36
Власти отчитались о новом этапе восстановления пляжей Анапы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше