Военный из Волгоградской области убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Александр Кукин из Руднянского района убит в ходе спецоперации на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1691 бойца из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 22 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1690 бойцов из Волгоградской области.
Власти Руднянского района Волгоградской области сообщили на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о том, что сегодня, 23 февраля в Ильменском доме культуры состоится прощание с местным жителей Александром Кукиным, который был убит в ходе СВО.
По данным местных властей, рожденный в 1986 году Кукин был убит при выполнении боевой задачи в мае прошлого года.
Таким образом, официально признаны убитыми в ходе СВО не менее 1691 бойца из Волгоградской области.
Ранее о смерти участника спецоперации из Руднянского района стало известно 13 января. Тогда власти сообщили об убитом на Украине 36-летнем Александре Гайворонском.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.
