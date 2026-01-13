Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Гайворонский из Руднянского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1621 убитого там военного.

Как писал "Кавказский узел", к 11 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1619 бойцов из Волгоградской области. Сегодня стало известно, что в боевых действиях был убит еще один военнослужащий из Волгоградской области - Андрей Калинин из Руднянского района.

Администрация Руднянского района обнародовала сегодня имя еще одного убитого на Украине военнослужащего. Александр Гайворонский был убит более года назад, 14 декабря 2024 года, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета.

На момент смерти Гайворонскому исполнилось 36 лет, других биографических данных о нем чиновники не сообщили. Военного похоронят в поселке Рудня 14 января.

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 1621 комбатанта из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О смерти бойца из Руднянского района сообщалось также 10 декабря 2025 года. Чиновники отчитались, что убит Денис Россохатский, 1997 года рождения.

После того, как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.