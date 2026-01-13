×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:57, 13 января 2026

Названо имя убитого на Украине военного из Волгоградской области

Александр Гайворонский. Фото: Администрация Руднянского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Гайворонский из Руднянского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1621 убитого там военного. 

Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8450

Как писал "Кавказский узел", к 11 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1619 бойцов из Волгоградской области. Сегодня стало известно, что в боевых действиях был убит еще один военнослужащий из Волгоградской области - Андрей Калинин из Руднянского района. 

Администрация Руднянского района обнародовала сегодня имя еще одного убитого на Украине военнослужащего. Александр Гайворонский был убит более года назад, 14 декабря 2024 года, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. 

На момент смерти Гайворонскому исполнилось 36 лет, других биографических данных о нем чиновники не сообщили. Военного похоронят в поселке Рудня 14 января.

Таким образом, власти официально признали убитыми на украинском фронте как минимум 1621 комбатанта из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мобилизованный. Влад Александров. ЮГА.ру Губернатор заявил об ошибочной мобилизации 379 волгоградцев

О смерти бойца из Руднянского района сообщалось также 10 декабря 2025 года. Чиновники отчитались, что убит Денис Россохатский, 1997 года рождения.

После того, как Путин объявил о "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, в Волгоградской области и других регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Губернатор признал, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным Путиным. Однако заявление главы региона не повлияло на режим мобилизации в Волгограде.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:44, 13 января 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
11:45, 13 января 2026
Введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
16:38, 12 января 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
Затопленный подвал. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:57, 12 января 2026
Бастрыкин вновь потребовал возбудить уголовное дело по жалобе жильцов многоэтажки в Волгограде
Тушение пожара на нефтебазе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:57, 12 января 2026
Потушен пожар на нефтебазе в Волгоградской области
04:57, 10 января 2026
Дошло до суда дело о смерти пациента психоневрологического диспансера в Котово
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:31, 8 января 2026
Названо имя убитого комбатанта из Волгоградской области
БПЛА над домами. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:00, 8 января 2026
Частные дома повреждены во время атаки дронов в Волгоградской области
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше