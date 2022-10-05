Мобилизация волгоградцев продолжилась после отчета Бочарова об окончании первого этапа призыва

05 октября 2022, 14:45

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Заявление губернатора Андрея Бочарова не повлияло на режим мобилизации в Волгограде, сообщили в военкомате. Под призыв попал и волгоградец, на иждивении которого мать, инвалид первой группы, пожаловались сегодня родственницы мобилизованного мужчины.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября губернатор Андрей Бочаров объявил выполненными задачи "первого этапа по формированию мобилизационного ресурса". При этом он указал на то, что многие мобилизованные не соответствуют критериям, установленным президентом. Отменена мобилизация 379 жителей области, большинство из них не подходили по состоянию здоровья, заявил Бочаров.

В Волгоградской области, как и других регионах юга России, зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Сегодня утром у ворот военного комиссариата Краснооктябрьского района Волгограда собрались мобилизованные граждане и их родственники. Мужчины переговаривались, женщины плакали. Рядом с некоторыми стояли малолетние дети, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

Один из мобилизованных, отказавшийся назвать свое имя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил повестку в понедельник, 3 октября. "Приказано явиться сегодня к 8.30. Список вещей, которые надо взять с собой, был. Кое-что высмотрел в интернете в чатах. Взял гигиенические принадлежности, теплое белье и термобелье. Спальник взял, аптечку. Обмундирование, сказали, дадут в пункте сбора. Обувь покрепче надел. Сухпаек на два дня прихватил. Денег нам пока никаких не дали", - сказал мужчина, добавив, что воинскую службу проходил в начале 2000-х в мотопехоте.

В 8.30 мск ворота открылись, и сотрудница военкомата стала запускать людей группами, с промежутком в 10-15 минут. В здание военкомата дважды заходили судебные приставы с пакетами документов. У забора дежурили двое полицейских, которые проверили документы у корреспондента "Кавказского узла" и поинтересовались его намерениями. Добровольцев, пришедших к военкомату, внутрь пока не пропускали.

Сотрудник военкомата, не назвавший своего имени, сверял какие-то списки с собравшимися у ворот гражданами и также поинтересовался, с какой целью корреспондент "Кавказского узла" проводит у ворот видеосъемку.

На замечание корреспондента "Кавказского узла" о том, что губернатор вчера, 4 октября, объявил об окончании первого этапа мобилизации в регионе, сотрудник военкомата заметил, что это заявление никак на работе комиссариата пока не сказывается. "Принимаем мобилизованных в том же режиме", - сказал он.

В 10.15 мск из ворот военкомата вышла группа мобилизованных граждан с вещами. Они коротко попрощались с провожавшими их родственниками, сели в автобус и уехали.

Мобилизованного Владимира Бороденко в камуфляжной форме провожали жена Светлана, пришедшая с двумя малолетними детьми, и сестра Ольга Морозова.

Позднее Светлана сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее супруг ухаживал за мамой – инвалидом первой группы, которая сейчас находится при смерти. "Он за мамой ухаживает, она у него на иждивении. Он кормилец двух семей – мамы и нашей. У нас ипотека. Я в декрете. Нам нечем кормить семью. Он работал начальником автоколонны. Нас в военкомат не пускают. Никто ничего не объясняет. Медкомиссии тоже никакой не было", - сказала она.

О серьезных проблемах со здоровьем матери Владимира сообщила и Ольга Морозова. "Ему позвонили, сказали явиться за повесткой. Он не скрывался. В понедельник (3 октября) заехал за повесткой. Сегодня явился с вещами. Мы просим дать отсрочку, чтобы он похоронил маму [после ее смерти]. Она уже не разговаривает. Не знаем пока, что будем предпринимать. Может, в суд обратимся", - сказала она.

По словам Светланы, ее мужу в военкомате обещали, что в областном военкомате рассмотрят «его частный случай». Светлана также сообщила, что в комиссариате не сообщают ни мобилизованным, ни их родственникам, на какой срок забирают мужчин.

Также у ворот военкомата стояли две бывшие жены погибшего контрактника, бойца танкового батальона. Дарья Шутова пришла с несовершеннолетней дочерью погибшего от первого брака. У жены от второго брака, Екатерины Шутовой, двое малолетних детей. 31 августа отец их детей погиб в селе Александровка Херсонской области.

"9 сентября его похоронили. Вот, пришли в военкомат, чтобы оформить пособия по потере кормильца. Все это не быстро. Месяц уже прошел. Мы все понимаем", - сказала Екатерина корреспонденту "Кавказского узла". "Пока без проблем. Идут навстречу нам, помогают. Сами звонят", - добавила Дарья.

По данным областного военкомата, 9 сентября на Верхнезаречинском кладбище был похоронен погибший на Украине контрактник из Волгограда Александр Шутов. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями.

Еще трое мужчин стояли у забора военкомата, ожидая вызова. 60-летний доброволец сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что работает диспетчером, а военная специализация "хорошая – снайпер". По словам мужчины, все его дети взрослые, и «у них своя жизнь». "В третий раз обращаюсь. Пока ничего. Ну, сказали, что сейчас подойдут и решат вопрос", - сказал доброволец.

Другой доброволец, 55-летний Андрей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что переехал в Волгоград из Узбекистана 20 лет назад. За это время все его попытки получить российское гражданство оказались тщетными, работает он разнорабочим по найму.

"Или умру или гражданство получу… Второй раз пришел. Взяли все мои данные, документы. Сказали, позвонят. Я по военной специальности минометчик", - сказал доброволец.

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