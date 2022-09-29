Мобилизованные. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

29 сентября 2022, 23:02

Правозащитники о мобилизации: куда обратиться

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 21 сентября в разных регионах России повестки получают люди, не подлежащие мобилизации. "Кавказский узел" подготовил обновляемый список некоммерческих организаций, гражданских инициатив и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации. 

На юге России зафиксировано уже несколько попыток мобилизовать людей, которые в силу возраста и состояния здоровья не должны отправляться в зону военных действий. Так, в Тахтамукайском районе Адыгеи повестку вручили инвалиду-колясочнику, в Волгоградской области мобилизовали и отправили на полигон 63-летнего военного пенсионера с тяжелыми хроническими заболеваниями, а жительница Кубани пожаловалась на мобилизацию 59-летнего не служившего мужа. После начала мобилизации выросло число желающих покинуть страну, многокилометровые пробки образовались в Северной Осетии на пути к границе с Грузией.

Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право»*. Организация под руководством Сергея Кривенко помогает гражданам реализовывать гарантированное Конституцией право на альтернативную гражданскую службу при наличии убеждений, не совместимых с воинской службой. Как связаться: форум "Гражданин и Армия" 1

Международная правозащитная группа «Агора». Оказывает юридическую помощь по вопросам, связанным с мобилизацией, консультирует военнослужащих и призывников. Для ответов на типичные вопросы у организации есть специальный бот. 2 Как связаться: @army_help в Telegram

Призыв к совести. Коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы подготовила и опубликовала в своем Telegram-канале множество материалов о том, как избежать отправки в зону военных действий. 3 Как связаться: @agsnowarbot в Telegram

Движение сознательных отказчиков от военной службы. Некоммерческая организация информирует о возможностях отказа от военной службы и консультирует призывников. По данным движения, их помощь помогает более чем 1 тысяче людей в год избежать призыва. 4 Как связаться: @ags_bot в Telegram, горячая линия +7 (964) 363-01-36, группа «Вконтакте»

Феминистское Антивоенное Сопротивление. Объединение оказывает поддержку женщинам-военнообязанным и активистам, которые подверглись преследованию за выступления против мобилизации. 5 Как связаться: @femagainstwar_bot в Telegram

«Служба поддержки». Отвечает на вопросы о мобилизации, службе в армии и выезде за границу. 6 Как связаться: @HelpdeskMediaBot в Telegram

Солдатские матери Санкт-Петербурга. Организация предоставляет правовую, юридическую и социальную помощь призывникам, военнослужащим и их семьям. Как связаться: горячая линия для призывников +7 911 772-34-40, справочная для военнослужащих +7 906 263-17-17 7

Комитет солдатских матерей. Проводит консультации по вопросам о военной службе для призывников и военнослужащих. Как связаться: +7 499 394-69-11 8

«Школа призывника». Организация обучает призывников, военнослужащих и их родителей самостоятельной защите прав, проводит консультации по вопросам призыва. Как связаться: через сайт или по телефону +7 993 399-26-40 9

«Реальная армия». Проект оказывает правовую помощь гражданам, готовым защищать свои права при незаконных действиях либо бездействии военных чиновников. Как связаться: 9110306@gmail.com 10

* организация внесена в реестр НКО-иностранных агентов

Примечания

  1. Форум - http://forumgia.zbord.ru/index.php
  2. Публикация Павла Чикова https://t.me/pchikov/5122
  3. Публикация - https://t.me/peaceplea/330
  4. Группа "ВКонтакте" - https://vk.com/stoparmy
  5. Публикация - https://t.me/femagainstwar/5296
  6. Сайт проекта - https://helpdesk.media
  7. Сайт организации - https://soldiersmothers.ru/
  8. Сайт организации - https://ksmrus.ru/info/
  9. Онлайн-приемная "Школы призывника" - https://netprizyvu.ru/faqs
  10. Сайт проекта - https://realarmy.org/

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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