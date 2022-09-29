Военком извинился перед получившим повестку инвалидом-колясочником из Адыгеи

29 сентября 2022, 16:46

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Инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко пришлось приехать по повестке военкомат Адыгейска, чтобы доказать, что он непригоден к службе. Военком принес ему извинения.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники военкомата вручили инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко из Тахтамукайского района повестку и предложили явиться на призывной пункт.

Ветеран МВД из Адыгеи Михаил Тимошенко сообщил, что ему принесли повестку, несмотря на то, что он является инвалидом первой группы. Михаил рассказал, что проживает в Тахтамукайском районе республики. К нему пришли сотрудники военкомата и полиции, чтобы вручить повестку. Увидев, что мужчина передвигается на инвалидной коляске, они все равно отдали ему документ и потребовали явиться в военкомат, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ему пришлось ехать в военкомат в указанное в повестке время, отметил Тимошенко. "25 сентября к 8 утра я приехал в военкомат Адыгейска. У меня есть машина и я на ней передвигаюсь. Я подъехав к военкомату и сообщил дежурному, что у меня повестка, но я не могу пройти потому что ограничен в передвижении и попросил, чтобы ко мне вышел военком. Он спустился. Все увидел своими глазами. Извинился. Сказал, что это была ошибка. И на этом инцидент был исчерпан. Сейчас все в порядке", - рассказал он.

Михаилу Тимошенко 40 лет, по его словам, он является профессиональным военным. Служил в Грозном во время второй чеченской кампании. Травму получил в 2012 году и она является "военной". В 2014 году он прошел повторное медицинское освидетельствование и ему дали "бессрочную первую группу", которая освобождает от воинской обязанности.

Тимошенко добавил, что "дважды отвозил медицинские справки в военкомат и просил снять его с воинского учета", поэтому он был удивлен что к нему пришли с повесткой. "В военкомате мне объяснили что там был пожар и у них сгорела частично документация, поэтому я оставался в резерве, как действующий военнослужащий", - добавил Тимошенко.

Сотрудники военкомата Адыгейска оказались недоступны для комментариев.