Инвалид из Адыгеи получил повестку в военкомат

26 сентября 2022, 05:50

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Сотрудники военкомата вручили инвалиду-колясочнику Михаилу Тимошенко из Тахтамукайского района повестку и предложили явиться на призывной пункт.

Как сообщал «Кавказский узел», 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В рамках частичной мобилизации, объявленной сегодня президентом России, планируется призвать 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв будет вестись по категориям, пояснил юрист Рустам Насыров. Частичной мобилизации подлежат не все граждане, указал правозащитник Андрей Курочкин. Есть люди, которые обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат, не дожидаясь дополнительно вызова — это запасники, имеющие мобилизационные предписания, напомнил юрист Павел Чиков.

Ветеран МВД из Адыгеи Михаил Тимошенко сообщил, что ему принесли повестку, несмотря на то, что он является инвалидом первой группы. Михаил рассказал, что проживает в Тахтамукайском районе республики. К нему пришли сотрудники военкомата и полиции, чтобы вручить повестку. Увидев, что мужчина передвигается на инвалидной коляске, они все равно отдали ему документ и потребовали явиться в военкомат, пишут 25 сентября "Юга.ру".

"Вручили все равно, сказали: явитесь, пусть в военкомате сами решают и разбираются", - приводит слова Тимошенко 93.ru.

Он рассказал также, что в прошлом году уже был в военкомате и приносил медицинские справки - его приглашали на военные сборы

Тимошенко рассказал изданию, что ранее он служил в МВД России в Грозном, уволился в 2012 году в звании капитана, помощника командира полка по правовой работе. В 2009 году он получил травму на службе, с тех пор передвигается на инвалидной коляске.

Мужчина выразил удивление в связи с работой военкомата. "Сейчас все компьютеризировано. Люди ничего не делают, не занимаются, им легче всем подряд разослать", - отметил он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 25 сентября жительница станицы Каневской Краснодарского края пожаловалась, что ее 59-летнему мужу принесли повестку из военкомата, а затем отправили в учебный пункт в Майкопе.

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