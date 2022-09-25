Жительница Кубани сообщила о мобилизации 59-летнего не служившего мужа

25 сентября 2022, 07:10

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Не служивший в армии 59-летний житель станицы Каневской Краснодарского края получил повестку из военкомата, а затем был отправлен в учебный пункт в Майкопе, сообщила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. В Дагестане и двух районах Краснодарского края военные комиссары запретили выезжать из своих населенных пунктов тем, кто подлежит мобилизации. Военком Ейского и Щербиновского районов Кубани ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства. Ограничения на передвижения в регионе не вводились, заявили в военкомате Краснодарского края 22 сентября.

Житель кубанской станицы Каневской, 59-летний Виктор Тарапун был призван в армию в рамках частичной мобилизации 22 сентября "по звонку из военкомата", сообщила его супруга. "Когда Тарапун явился, ему вручили повестку. Медкомиссия, по словам мужчины, была формальной. Виктор рассказал про заболевания, про свой возраст, но его признали годным. Тарапун говорил сотрудникам военкомата, что не служил, у него за плечами только военная кафедра (старший лейтенант запаса), что не проходит по возрасту — ведь, согласно разъяснениям Минобороны, младшие офицеры призываются только до 50 лет — но в итоге мужчину всё равно отправили сначала в Краснодар, а затем в Майкоп на обучение", - сообщает Telegram-канал Baza, опубликовавший видео с рассказом жены Тарапуна 24 сентября.

Тарапун работает мастером на заводе, военную кафедру он окончил в институте Новочеркасска в 1984 году, отметила его супруга. "Я обратилась в администрацию сельского поселения, потому что повестка была подписана главой сельского поселения. Глава мне сказал, что сейчас вызовет представителя военкомата и мне разъяснят ситуацию. Пришел представитель военкомата. Когда я задала вопрос, почему призвали моего мужа, которому уже 59 лет, мне ответили, что они всё сделали правильно и что законы они знают", - заявила на видео жена мобилизованного мужчины.

Подписчики Telegram-канала "Краснодар край", который также опубликовал у себя видео, поддержали супругов и рассказали о других случаях неразберихи в военкоматах.

"Соседи получили повестку для сына, который умер больше пяти лет назад", - сообщила Анастасия S.

"У нас возвращают людей. Есть те, которых призвали, но после осмотра вернули. Всех подряд сначала забирали, потом разбирались. Система просто не отлажена", - заверила Оля Helga.

"Одно не пойму - зачем мужчина пошёл если повестку ему не принесли?" - написала Ксения Осипян.

Отметим, что сенатор Валентина Матвиенко сегодня призвала губернаторов исключить ошибки военкоматов при призыве мобилизованных. "Мы видим, что появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация «с мест» о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе... Круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!" - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

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