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04:49, 15 июля 2026

Житель Краснодара арестован за призывы обстреливать Москву

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре задержан местный житель, который обвиняется в том, что писал комментарии в телеграм-чатах с призывами наносить удары по Москве.

Силовики задержали в Краснодаре местного жителя, который, как сообщается, вел анонимный телеграм-канал под псевдонимом "Вальтер" и публиковал в нем экстремистские призывы.

Задержанный - 39-летний житель Краснодара, он, как утверждается, разделает украинскую националистическую идеологию. В различных чатах он призывал наносить ракетные удары по Москве, а также применять насилие в отношении российских военнослужащих и военнопленных, пишет 14 июля "Утренний юг" со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за публичные призывы к терроризму, его пропаганду и призывы к экстремистской деятельности - часть 2 статьи 205.2 УК РФ и часть 2 статьи 280 УК РФ, сообщает "Югополис".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июня на рассмотрение суда поступило дело жителя Новороссийска, обвиненного в оправдании терроризма из-за комментариев в мессенджере.

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Автор: "Кавказский узел"

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