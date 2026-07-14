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11:42, 14 июля 2026

Штурмовик из Гуково убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий штурмового батальона Алексей Свидиренко убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 942 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", власти и силовики на 12 июля официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 941 бойца из Ростовской области.

Семьям убитых бойцов поддержку от государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне специальной военной операции убит боец штурмового батальона Алексей Свидиренко, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 13 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 942 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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