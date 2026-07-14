Два жителя Ростовской области признаны виновными в госизмене

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К 16 и 18 годам приговорены жители Ростовской области, которые совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры.

По данным следствия, за поджог объекта транспортной инфраструктуры осужденные получили от представителя иностранного государства денежное вознаграждение.

Оба признаны виновными в госизмене, совершении диверсии и легализации преступных доходов (статья 275, пункты "а" и " б" части 2 статьи 281 и пункт "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ), пишет 13 июля "Коммерсант".

Фигуранты дела приговорены к 16 и 18 годам лишения свободы, ограничению свободы и штрафам. Один пробудет в тюрьме первые два года назначенного наказания, второй - первые три года. Оставшиеся части сроков они проведут в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля житель Ростовской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за перевод денег украинским военным.

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