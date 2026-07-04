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02:19, 4 июля 2026

Житель Ростовской области осужден за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 12 годам лишения свободы приговорил Ростовский областной суд местного жителя, признав виновным в государственной измене за перевод денег украинским военным.

Ростовский областной суд 3 июля вынес приговор местному жителю, признав его виновным в государственной измене (статья 275 УК РФ).

По данным пресс-службы суда, мужчина зарегистрировался в заблокированном на территории России интернет-ресурсе, который администрировал блогер, включенный в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, пишет "Коммерсант".

Дончанин переводил денежные средства на счета блогера, которые в дальнейшем отправлялись на нужды украинских военнослужащих.

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей, а также ограничению свободы на два года после отбытия основного наказания.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева к 21 году лишения свободы, признав виновным в госизмене. По версии следствия и суда, он забрал и перепрятал взрывные устройства, переданные представителем запрещенной экстремистской украинской организации.

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Автор: "Кавказский узел"

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