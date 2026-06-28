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00:58, 28 июня 2026

Двое раненых остаются в больницах после атаки БПЛА по "Самбекским высотам"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь из десяти госпитализированных посетителей музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области, который был атакован беспилотником, выписаны, двое остаются в больницах, в том числе семилетняя девочка.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты" - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 - госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил вечером 27 июня в своем телеграм-канале, что восемь из 10 человек, которые были госпитализированы после атаки БПЛА на территорию музейного комплекса "Самбекские высоты", выписаны из больниц.

Два человека остаются в больницах, в том числе семилетняя девочка. По словам министра здравоохранения, состояние пациентов стабильное.

Также Слюсарь сообщил о том, что в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция не пострадала, однако, возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Музейный комплекс приостановил работу, сегодня планируется начать работы по ликвидации последствий атаки.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

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Автор: "Кавказский узел"

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