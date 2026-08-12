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06:00, 12 августа 2026

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинскому военнослужащему

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К 20 годам колонии приговорил военный суд в Ростове-на-Дону украинского военного Игоря Федченяка, признав виновным в участии в террористическом сообществе.

Приговор украинскому военнослужащему Игорю Федченяку вынес Южный окружной военный суд.

Суд установил, что гражданин Украины Федченяк в феврале 2022 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения в составе запрещенного в России полка и прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности. С февраля по май того же года он служил на должности водителя и осуществлял доставку личного состава полка к боевым позициям, а также непосредственно участвовал в боевых действиях, пишет 11 августа "Коммерсант".

Суд признал Федченяка виновным в участии в террористическом сообществе и обучении в целях осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 и статья 205.3 УК РФ) и приговорил к лишению свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку гражданина Украины Александра Скрабунова, признав виновным в террористической деятельности.

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Автор: "Кавказский узел"

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