Уроженец Новочеркасска получил срок за три комментария

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к реальному сроку уроженца Новочеркасска Вячеслава Гришина, в чьих комментариях силовики усмотрели призывы к экстремизму и оправдание терроризма.

Гришину, который жил в Ростове-на-Дону, вменялись три эпизода публичного оправдания терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает от пяти до семи лет заключения) и один эпизод призывов к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Основанием для уголовного преследования Вячеслава Гришина стали три комментария в открытых новостных каналах. Первый из них он оставил 26 июля 2023 года под сообщением о выдворении из Молдовы служащих посольства РФ. Согласно версии обвинения, Гришин призвал “к дискриминационным действиям” против некой социальной группы.

17 декабря 2024 года Гришин прокомментировал новость о подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ. Взрыв, который следствие объявило терактом, произошел в тот же день, и Гришин “положительно оценил указанные действия”, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Согласно версии обвинения, 13 марта 2025 года Гришин снова оставил комментарий с положительной оценкой - на этот раз “под сообщением о террористической деятельности запрещенного террористического украинского военизированного объединения “Легион “Свобода России”*.

В суде Гришин признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Вячеславу Гришину 57 лет, он родился в Новочеркасске, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были внесены в перечень 6 апреля, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

Комментариями Гришина и его адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

31 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Астрахани виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму, приговорив его к трем годам заключения.

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