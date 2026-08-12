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00:28, 12 августа 2026

Боец из Калмыкии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Пауков из Яшалтинского района убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 249 комбатантов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Мерген Бакаев из Кетченеровского района убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 248 бойцов из Калмыкии.

Анатолий Пауков родился 14 июня 1983 года в селе Ики-Чонос Яшалтинского района. В 1998 году семья переехала жить в Городовиковск. Пауков пошел учиться в Городовиковскую среднюю школу, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

С 9 октября 2023 года проходил военную службу по контракту в зоне специальной военной операции. 17 апреля 2025 года числился пропавшим без вести в районе Романовки. В декабре 2025 года был похоронен в Городовиковске.

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Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 249 комбатантов из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

В мае 2025 года стало известно, что в боях на Украине убиты Игорь Михайличенков и Игорь Гайдамака из Яшалтинского района.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: Кавказский узел

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