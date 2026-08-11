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16:58, 11 августа 2026

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Намиг Газизов и Юзбек Гюлечов из Дербентского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 2068 военнослужащих из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 10 августа чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2066 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Имена еще двух убитых на Украине комбатантов из Дагестана назвала администрация Дербентского района, отчитываясь о передаче их родственникам посмертных наград. 

В зоне военных действий были убиты младший сержант Намиг Газизов из села Хазар и ефрейтор Юзбек Гюлечов из Мамедкалы. Оба награждены посмертно орденами Мужества, сообщил сегодня официальный Telegram-канал муниципалитета. 

Возраст и детали биографий убитых в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте по меньшей мере 2068 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

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Автор: "Кавказский узел"

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