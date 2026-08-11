Халид Караф сообщил об отсутствии подтверждающих документов о смерти его сына

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Черкесский репатриант из Нальчика Халид Караф рассказал, что после уведомления о смерти его сына власти до сих пор не передали подтвердающих документов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее житель Нальчика Халид Караф (Керефов), приехавший в Россию как репатриант из Сирии, рассказал, что пытался выяснить судьбу своего 30-летнего сына Нурдина (Нажмуддина), который около полугода не выходил на связь с близкими. Карафа, его жену и дочь вызвали в ФСБ после того, как мужчина пытался выяснить судьбу пропавшего сына. Халиду угрожали, что сына и его самого "отправят на СВО в штурмовики", а позже сообщили, что его сын мертв.

Халид Караф рассказал, что документов о гибели сына до настоящего времени не получил. "Мне сказали, что он погиб и некие его друзья опознали его тело. К настоящему моменту его тело даже не доставили в Ростов-на-Дону", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Об исчезновении сына Караф узнал только спустя время, поскольку тот уехал в Москву: отец считал, что сын находится в Москве, а московские родственники – что он остался в Нальчике. "И до момента, когда чуть больше недели назад они позвонили, чтобы спросить, когда он приедет, у нас была такая уверенность, и ни я, ни они не пытались его искать", – рассказал Халид Караф.

По его словам, до того как он узнал об исчезновении сына и ему стали поступать угрозы по телефону, у Карафа и его семьи не было конфликтов с представителями силовых структур.

Халид Караф и его семья оказались в чрезвычайно тяжёлой ситуации, отметил черкесский активист Касе Кик. Он охарактеризовал Карафа как искреннего, доброго человека, который всегда переживал за свой народ и старался быть активным в общественной жизни. "На него и его близких оказывается серьёзное психологическое давление, которое по факту можно оценить как психологическую пытку", – сказал Кик корреспонденту "Кавказского узла".

Если Халид Караф захочет обратиться за защитой своих прав в международные организации, он может обратиться в Комитет по правам человека ООН, отметил правозащитник Александр Черкасов*. "Это единственная подобная структура, из которой Россия еще не вышла. Не факт, что это поможет, но хотя бы доставит моральное удовлетворение. И подобное обращение ему не повредит", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Процедура депортации репатриантов из России в последние годы заметно упростилась, рассказала глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Раньше надо было идти в суд. Теперь это решает МВД во внесудебном порядке. Другое дело, что такое решение можно обжаловать – главное, не пропустить сроки обжалования", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

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