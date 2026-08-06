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05:47, 6 августа 2026

Черкесский репатриант в Нальчике заявил об угрозах от силовиков после похищения сына

Cотрудники ФСБ задерживают мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жителя Нальчика Халида Карафа, его жену и дочь вызвали в ФСБ после того, как мужчина пытался выяснить судьбу пропавшего сына. Халиду угрожали, что сына и его самого “отправят на СВО в штурмовики”, а позже сообщили, что его сын мертв. 

Житель Нальчика Халид Караф (Керефов), приехавший в Россию как репатриант из Сирии, пытался выяснить судьбу своего 30-летнего сына Нурдина (Нажмуддина), который около полугода не выходил на связь с близкими. 

«Он жил в Москве, был у меня полгода назад, потом уехал. И все это время я думал, что он в Москве, а московские родственники – что он в Кабардино-Балкарии. Потом позвонили из Москвы: «Когда он приедет?» А я спрашиваю: «А что, он  разве не у вас?». Так я и узнал, что он исчез», - объяснил Халид корреспонденту «Кавказского узла». 

Мужчина начал искать сына, обращаясь в разные органы власти, после чего получил неожиданный телефонный звонок. Неизвестный, говоривший на черкесском языке,  пригрозил ему, что его сына “отправят на СВО в штурмовики”.«Он сказал, что если я не буду молчать, то и меня туда же направят», - отметил Халид Караф. 

Выяснить, откуда поступил звонок, оказалось невозможным, в телефоне Халида номер не отобразился. «А когда я попытался узнать в компании мобильной связи, мне ответили, что мне никто не звонил. Так что непонятно, на кого жаловаться», - рассказал он.

По мнению отца, причиной задержания Нурдина могли стать его собственные посты и комментарии в социальных сетях. «Я писал и пишу правду», - подчеркнул Караф.

Поздно вечером 5 августа один из активистов черкесской организации, говоривший на условиях анонимности, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что Халида Карафа, его жену и дочь вызвали в ФСБ. Там членам семьи заявили, что Нурдин Караф мертв. 

«Насколько я знаю, сейчас они будут пытаться сделать так, чтобы Халид записал опровержение своих заявлений о пропаже сына. Сам он пытается добиться, чтобы ему отдали тело сына», - подчеркнул активист.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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