Названо имя убитого в Курской области военного из Дагестана

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Расул Багандов из Махачкалы убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 2032 убитых там комбатантов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", к 13 июля чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 2031 бойца из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана назвала администрация Махачкалы, отчитываясь о визите сотрудников управления по делам ветеранов к его родственникам.

Расул Багандов родился 3 октября 1983 года в Читинской области, но жил и вырос в Махачкале. В 2007 году создал семью. В зону военных действий отправился в сентябре 2024 года.

“Выполнял боевые задачи на территории Курской области. 15 февраля 2025 года погиб при исполнении воинского долга в поселке Суджа”, - говорится в публикации официального Telegram-канала мэрии Махачкалы.

Багандов награжден орденом Мужества посмертно. Его жена осталась с тремя детьми подросткового возраста.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 2032 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале июня администрация Махачкалы назвала имя другого убитого на Украине, им был Али Зайдиев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.