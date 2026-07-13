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14:55, 13 июля 2026

Часть эвакуированных после подтоплений жителей Дагестана остаются у родственников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По словам меcтных жителей сел Маджалис Кайтагского района и Ташкапур Левашинского района, паводковая обстановка стабилизировалась. 

Как писал "Кавказский узел", в ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов. Так, жильцы 13 домов села Маджалис Кайтагского  района  были эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур Левашинского района из-за выхода реки из берегов. В Гергебильском районе эвакуированы жители 50 домов, в селе Кикуни затопило ферму, погибли более 130 овец и 24 коровы.

По словам меcтных жителей, паводковая обстановка стабилизировалась. «Подтопило несколько домов, частично пострадали огороды. Помощь волонтеров не требуется, справляемся своими силами. Погода стоит хорошая», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель Маджалиса Саид.

Жильцы 11 домов вернулись домой. «Две семьи, чьи дома остаются в зоне риска, переехали из пункта временного размещения к родственникам. В этих семьях проживают 10 человек, включая пятерых детей», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в администрации района.

«Частично разрушенная потоком воды гидротехническое сооружение является не дамбой, а гидросооружением для отвода воды на орошение, которое стоит на балансе Минмелиоводхоза. Затопленных или разрушенных домов нет, есть два дома, находящиеся в зоне риска, которые стоят на самом краю берега в непосредственной близости к реке», - рассказал сосбеседеник в районной администрации. 

Представитель муниципалитета уточнил, что по данному факту специалисты Минприроды и Минмелиоводхоза составили акты проверки, берегоукрепительные работы пока не начаты. 

8 июля, около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, были эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей. Из-за образования затора из древесины и мусора в русле реки Казикумухское Койсу в районе села Ташкапур резко поднялся уровень воды.

Село Ташкапур небольшое, в нем проживают около 2 тысяч человек. Жители домов, расположенных в местах подтопления, в настоящее время проживают у родственников, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель района Абдулмаджид. Оценки ущерба властями еще не было, но сильно пострадали фруктовые сады, повреждения получили приусадебные участки, и часть расположенных возле берега домов, уточнил он.

Администрация Левашинского района оказалась недоступна для комментариев. По состоянию на 14 мск 13 июля на официальных ресурсах муниципалитета нет информации о размерах ущерба и последствиях ликвидации наводнения в селе Ташкапур.

Напомним, что к 8 июля помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от весеннего наводнения, получили 65,5 тысячи человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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