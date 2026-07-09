Десятки жителей Дагестана эвакуированы после подтоплений двух сел
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Жильцы 13 домов села Маджалис эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в села Ташкапур из-за выхода реки из берегов.
Как писал "Кавказский узел", в ряде районов Дагестана в результате обильных осадков, выпавших 7-8 июля, произошли подтопления, размывы дорог и мостов.
Повышение уровня воды в реке Уллучай привело к частичному разрушению дамбы на окраине села Маджалис Кайтагского района Дагестана, сообщили в пресс-службе районной администрации. "По причине повышения уровня воды в реке Уллучай после обильных осадков произошло частичное разрушение гидротехнического сооружения (дамбы) на окраине села Маджалис. В связи с угрозой подтопления частных жилых домов в населенном пункте минувшей ночью были эвакуированы жители 13 домовладений: три из них находятся в непосредственной близости к реке, остальные – на соседней улице", - цитирует слова чиновника "Интерфакс".
Эвакуированные местные жители размещены в пункте временного размещения на базе межрайонной средней общеобразовательной школы-интерната в селе Маджалис. По словам сотрудницы пресс-службы, которую цитирует РИА «Новости» дома не разрушены, а. уровень воды в реке спал.
Вчера, 8 июля, около 30 человек, проживающие в Левашинском районе Дагестана, были эвакуированы из своих домов из-за выхода реки из берегов после дождей. Из-за образования затора из древесины и мусора в русле реки Казикумухское Койсу в районе села Ташкапур резко поднялся уровень воды.
"Имеются повреждения хозяйственных построек в трех домовладениях. Сохраняется угроза подтопления пяти домостроений, расположенных в непосредственной близости к руслу реки, в которых проживает 27 человек, в том числе 12 детей. Жители этих домовладений эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении администрации района.
Пострадавших и погибших, по данным властей, нет. В администрации района уточнили, что также зафиксировано подтопление части улично-дорожной сети.
Напомним, что к 8 июля помощь по заявкам жителей Дагестана, пострадавших от весеннего наводнения, получили 65,5 тысячи человек, что составляет менее 24% от общего числа заявителей.
Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".
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