Сокращение очередей на АЗС в Махачкале не привело к снижению цен на топливо

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Очереди в Махачкале на заправках сократились, но цены все еще остаются высокими, из-за чего приходится ограничивать поездки, рассказали водители. Из шести проверенных "Кавказским узлом" заправок работали четыре, на одной из них был только газ, очереди небольшие. Одну из двух закрытых АЗС владельцы решили сдать в аренду.

Как писал "Кавказский узел", ситуация с доступностью бензина в Махачкале улучшилась, хотя многие АЗС еще остаются закрытыми, но цены на топливо не снижаются, поэтому приходится ограничивать поездки, рассказали "Кавказскому узлу" махачкалинцы. Днем 6 июля корреспондент "Кавказского узла" посетил 6 АЗС на проспекте Шамиля в Махачкале на отрезке от "Троллейбусного кольца" до улицы Ташкентская. Очередей там не наблюдалось, но все заправочные станции в этом месте ранее были закрыты. На АЗС в других локациях очередей, как ранее, практически не было, максимум 3-4 машины. На некоторых висели объявления об ограничениях продажи топлива - не более 20 литров в одни руки.

В Дагестане цены на бензин за месяц снизились на 25 процентов, заявила ассоциация АЗС "Дагтопливо". Жители республики, комментируя этот отчет объединения в соцсети, указали на сохраняющийся топливный ажиотаж, очереди на заправках и реальное увеличение стоимости горючего.

8 июля корреспондент "Кавказского узла" вновь посетил АЗС, расположенные на проспекте Шамиля в Махачкале на отрезке от "Троллейбусного кольца" до улицы Ташкентская. Несколько АЗС, закрытых ранее после проверок пожарной и технической безопасности, так и не открылись.

АЗС «Нафта-24» не работала. Расположенная рядом АЗС «Газ» работала, но торговала только газом, который стоил 34 рубля 50 копеек за литр. Очередей не было, заправлялись три автомобиля.

В АЗС «Аско» топливо было в наличии, в очереди стояли около 7 машин. Стоимость АИ-95 – 110 рублей, АИ-92 – 105 рублей, газа – 35 рублей.

На АЗС «Eko», которая ранее была закрыта, очередей не было. У самой заправки, и возле проезжей части висели баннеры: «Мы открылись». На ценнике, приклеенном у окна оператора, значились данные: АИ-100 – 130

рублей, АИ-95 – 110 рублей, АИ-92 – 105 рублей, дизельное топливо – 110 рублей.

АЗС на Троллейбусном кольце была закрыта, висел баннер: «Сдается в аренду».

На улице Ирчи Казака АЗС работала, в очереди стояло около 5 машин, действовало ограничение в 20 литров в руки, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Махачкалинка Амина рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что поехала на проверенную ею АЗС, где в последнее время было топливо. «Стояла очередь из 10 машин, 92-й бензин стоил 100 рублей за литр,

действовало ограничение в 40 литров», - рассказала она.

Рамазан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на многих АЗС световые табло, показывающие цену, не работают, и непонятно, есть топливо тут, или нет.

«Приходятся заезжать, уточнять, или ориентироваться на наличие очередей. Цены чуть снизились, но, по сравнению, с другими регионами, остаются высокими. Сократил поездки примерно в 2 раза», - говорит мужчина.

Затраты на топливо за месяц у меня выросли более чем в 2 раза. Это очень накладно

Данные, которые приводятся на онлайн-картах, част неактуальны, указал Гаджимурад. «Сервисами мониторинга, онлайн-картами по наличию бензина, которые появились, я не пользуюсь. Первое время пробовал, но там часто не актуальная или ошибочная информация. Затраты на топливо за месяц у меня выросли более чем в 2 раза. Это очень накладно», - считает он.

У сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru) на 22.45 мск сегодня нет данных по большинству АЗС Махачкалы (эти АЗС отмечены на карте серым цветом). На АЗС "Восток" на пересечении улицы Каммаева и Нефтяной улицы, по данным карты бензин есть ( зеленая отметка), на АЗС УфаНефтеХим мало топлива (оранжевая метка) Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.

Рустам сообщил, что за последние две недели стало больше АЗС, где можно заправиться, очереди есть только в центре города, где большой трафик.

«Но цены не сильно снизились, хотя местные власти обещали принять все меры для недопущения их роста. Еще сохраняются ограничения на покупку бензина. Я не рискую выезжать в отдаленные города и районы без запаса топлива, а купить его очень трудно», - рассказал он.

По той же схеме, что и "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru) работает сайт "ГородНашАЗС" (benz.05.ru). По его данным топливо есть примерно на половине махачкалинских заправок, заправки, на которых топлива нет, отмечены на карте красными метками. Однако многие данные сильно устарели, по некоторым заправкам информация обновлена сегодня, например час назад поступила информация что есть газ на проспекте имама Шамиля на заправке "Чистая энергия", а данные по соседней заправке "Экотек" обновлены 14 дней назад.