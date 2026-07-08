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19:39, 8 июля 2026

Силовики усилили давление на предпринимателей с махачкалинского пляжа после обращения к Щукину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обращения предпринимателей к врио главы Дагестана Федору Щукину силовики забрали в отделение несколько человек, выдав им предписание о запрете торговли на пляже "Оазис". Обращения к чиновникам не дают результата, рассказали владельцы торговых точек. 

Как писал "Кавказский узел", владельцы торговых точек на махачкалинском пляже "Оазис" записали видеообращение к врио главы Дагестана Федору Щукину с жалобой, что силовики не дают им работать, так как суд аннулировал у прежних арендаторов договор аренды. Пляж оказался в заброшенном состоянии, а предприниматели терпят убытки, рассказали авторы обращения. Они попросили позволить им доработать до коца курортного сезона.

Предприниматель Арифа Харисова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что она и другие владельцы торговых точек на пляже работали по договору субаренды с арендатором, у которого аренда была в судебном порядке аннулирована по неизвестным им причинам. Сейчас торговые точки, кафе, навесы, беседки убраны, и работать предпринимателям не дают, отметила она.

Текущий правовой статус земельного участка после аннулирования договора аренды субарендатором не известен, им не предлагались альтернативные варианты оформления права на ведение деятельности, сообщила Харисова. По ее словам, чиновники посылают предпринимателей из ведомства в ведомство.

«Мы ходили в городскую администрацию. Они нас направили в Минимущество Дагестана, сказав, что пляж принадлежит им, там надо договариваться, и брать разрешение на торговлю. С министром разговаривали два наших представителя, он сказал: «Мы не против, но дать указания правоохранительным органам мы не можем». Потом мы написали коллективное обращение на имя врио главы Дагестана Федора Щукина. В администрации главы его приняли к рассмотрению, но направили в Минимущество республики. Ходили к их юристу, он сказал, что данное имущество не принадлежит им, а относится к Росимуществу. Пришли туда, подали обращение от коллектива. Никаких результатов пока нет, видимо, мы никому не нужны», - говорит Арифа Харисова.

Нас 24 человека, большинство зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, мы готовы платить аренду, все налоги, почему нам не дают доработать летний сезон?

Тем временем, по ее словам, на пляж регулярно приходят полицейские и участковые, которые запрещают на территории предпринимательство, не показывая постановление суда и другие документы. 7 июля несколько человек забрали в участок и выдали предписание о запрете коммерческой деятельности на пляже.

«Нас 24 человека, большинство зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, мы готовы платить аренду, все налоги, почему нам не дают доработать летний сезон? При этом сам пляж работает, его не закрывают. А торговым точкам работать не дают. Люди там купаются, а спасателей нет. Раньше арендатор нанимал группу спасателей, уборщицу, был договор на вывоз мусора. Вход на пляж, парковка, туалет, душ были
бесплатными, мы платили за воду и освещение», - говорит Харисова.

Роспотребнадзор Дагестана сообщал, что постановлением от 4 июня 2026 года «О введении ограничительных мероприятий по запрещению купания в черте прибрежной полосы городов Махачкалы и Каспийска» на загородном пляже «Оазис»  из-за несоблюдения гигиенических нормативов воды в море купание запрещено.

Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, по сложившейся практике, все субарендные договоры предпринимателей с утратившим права арендатором автоматически прекращаются, у торговцев не остается легального основания для ведения деятельности на этой территории.

«Если предприниматели не были привлечены к участию в деле о расторжении договора аренды, они могут подать апелляционную жалобу на решение суда, если оно нарушает их права. Есть вариант подать гражданский
иск к бывшему арендатору о возмещении убытков. Единственным законным способом продолжить работу на пляже для предпринимателей остается заключение нового договора на возмездной основе с новым собственником или арендатором», - рассказал юрист.

При этом он утонил, если они продолжат вести торговлю без договора, их деятельность может быть квалифицирована как незаконная, что влечет за собой административную ответственность, а в отдельных случаях — уголовную, за самоуправство или незаконное предпринимательство.

Касаясь вопроса о законности действий силовиков по блокировке доступа к торговым объектам, юрист отметил, что при наличии судебных актов, предписывающих демонтаж или прекращение деятельности конкретных
предпринимателей, у торговцев нет правовых оснований на размещение торговых объектов на спорной земле. При их отсутствии воспрепятствование законной предпринимательской деятельности является административным правонарушением, предусмотренным КоАП РФ, .

Юрист Магомед Абакаров рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что пляж «Оазис», расположенный между Махачкалой и Каспийском, существует с советских времен, ранее он назывался «Загородный».

По его информации, территория данного пляжа в свое время была аффилирована со структурами, принадлежащими экс-главе Махачкалы, отбывающим пожизненный срок, Саида Амирова.

«Рядом с территорией данного пляжа расположены объекты компании "Махачкалинское взморье", недалеко планировалось строительство города-спутника Махачкалы "Лазурный берег". Вполне возможно, что правовой статус этих земель еще не определен, поэтому и расторгаются договоры с предпринимателями. Шансы на благополучный исход возникнут только в случае установления нового собственника земли, тогда можно будет заключать договоры аренды. Что касается действий силовиков, препятствующих работе предпринимателей, то следует официально запросить мотивированное обоснование их действий. В документе должны быть указаны конкретные правовые акты, на основании которых принято такое решение», - считает юрист.

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"Лазурный берег" известен как один из амбициозных проектов бывшего мэра Махачкалы, приговоренного к пожизненному заключению Саида Амирова.

В 2005 году близкая к Амирову фирма "Махачкалинское взморье" выступила инициатором проекта строительства города-спутника Махачкалы "Лазурный берег" на Каспийском побережье, говорится в биографической справке о Саиде Амирове.

В сентябре 2022 года Кировский районный суд Саратова в первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Стоимость изъятого в пользу государства имущественного комплекса составляет более пяти миллиардов рублей, это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

По мнению суда, именно Саид Амиров "являлся инициатором и выгодоприобретателем приватизации названных акционерных обществ и их отчуждения в частную собственность". По версии суда, Амиров опосредованно через доверенных лиц - родственников и аффилированных ему лиц - контролировал, в том числе компанию "Махачкалинское взморье".

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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