Амиров Саид Джапарович

Возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах. В июне 2013 года был задержан, а в августе 2015 года приговорен к пожизненному сроку за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта. В сентябре 2022 года суд постановил изъять у Амирова и членов его семьи более 300 объектов недвижимости на сумму более пяти миллиардов рублей. В августе 2025 года против него и его родственников подан новый иск.

Новый иск на два миллиарда

В августе 2025 года Генпрокуратура России подала в суд Махачкалы антикоррупционный иск на 2,1 млрд рублей в отношении Саида Амирова и 18 соответчикам, большинство из которых его близкие и дальние родственники.

В материалах дела, по данным источников издания «Коммерсант» говорится, что надзорным ведомством "выявлены многочисленные нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, которые Саид Амиров допустил, являясь с 1998 по 2014 год главой администрации столицы Дагестана и городского округа Махачкала" .

Активы стоимостью более 2,1 млрд рублей, как требует в антикоррупционном иске надзор, должны быть возвращены государству.

Среди объектов, полученных родственниками Амирова, указаны в том числе кинотеатр "Россия" (ныне "Кинопарк Парамакс"), земельные участки для строительства рынка, торговых центров, гостиницы, жилых домов и даже родильного дома, оформленные на различных родственников .

Конфискация на пять миллиардов

6 сентября 2022 года Кировский районный суд Саратова в первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Стоимость изъятого в пользу государства имущественного комплекса составляет более пяти миллиардов рублей, это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

На сайте суда указано, что по делу об изъятии имущества проходили ответчиками 36 физических и юридических лиц, в качестве третьих лиц - 27 граждан, администрация Махачкалы, семь юридических лиц, территориальное управление Федерального агентства по управлению госимуществом в Дагестане и управление федеральной службы судебных приставов по Дагестану, а также семь представителей.

Из опубликованного решения суда о «наследстве Амирова» следует, что главными акторам передачи городского имущества в частные руки, были два человека – Саид Амиров и Али Абдулбеков.

Саид Амиров на суде в Саратове не присутствовал, его интересы представлял адвокат Дмитрий Хорошилов.

Саид Амиров, по словам защитника, не был лично заинтересован в приватизации трех муниципальных предприятий «Махачкалинский горводоканал», «Махачкалатеплоэнерго», «Махачкалинские городские электрические сети». Решение о приватизации было принято собранием депутатов городского округа, что свидетельствует о том, что инициатором Амиров С. Д. не являлся, а процедура приватизации, допэмиссия акций трех ОАО и последующая продажа акций были осуществлены в соответствии с законодательством о приватизации «в целях привлечения частных инвесторов».

Мэр города никакого отношения к продаже объектов не имел, договоры купли-продажи не подписывал, не согласовывал, указания на реализацию этого имущества не давал, – отмечал в суде адвокат. Сделки по продаже имущества были совершены до проведения допэмиссии ценных бумаг и продажи акций по итогам аукционов, «законность которых ставится под сомнение стороной истца спустя почти 15 лет», – отметил адвокат.

Третьи лица – те, кто приобрел земельные участки и объекты недвижимости у приватизированных предприятий – и их представители заявляли о том, что не знали о незаконном происхождении имущества. Несколько новых владельцев построили на приобретенных участках новые здания, в том числе многоквартирные ждома, продали квартиры дольщикам, и удовлетворение иска Генпрокуратуры нарушит права членов кооперативов. Они просили суд применить срок исковой давности. Некоторые из третьих лиц заявили, что готовы оплатить компенсацию в размере кадастровой стоимости земельных участков.

Несмотря на эти доводы, судья Елена Бивол, изучив родственные связи Саида Амирова и новых владельцев бывшего муниципального имущества, убедилась в том, что судьбу имущественного комплекса «фактически определили два родственника, одновременно являющихся должностными лицами администрации Махачкалы.

Еще на стадии преобразования муниципальных предприятий в акционерные общества мэр города «определил, что передаст их под контроль связанных с ним лиц, через которых будет контролировать эти организации и принимать решения, отвечающие его интересам», говорится в тексте решения суда. По мнению суда, именно Саид Амиров «являлся инициатором и выгодоприобретателем приватизации названных акционерных обществ и их отчуждения в частную собственность».

Амиров опосредованно через доверенных лиц – родственников и аффилированных ему лиц – контролировал компании «Махачкалинское взморье» и «Три И». Через этих «посредников» ответчик управлял акционерными обществами «Махачкалаводоканал», «Махачкалатеплоэнерго», «Махачкалинские горэлектросети». Тем самым «Амиров С. Д. вступал в конфликт с интересами службы, обогащал из нелегальных источников себя, своих родственников и лиц, состоящих с ним в близких отношениях, а также подконтрольные ему организации, которые осознанно и целенаправленно становились выгодоприобретателями от его коррупционных правонарушений», — говорится в тексте решения суда.

Суд не согласился также и с доводами о том, что ответчикам и третьим лицам не было известно о незаконности приватизации муниципальных предприятий, так как о том что спорное имущество изначально находилось в муниципальной собственности, из которой оно выбыло и перешло в собственность новообразованных ОАО, покупатели могли убедиться, заглянув предварительно в ЕГРН, ЕГРЮЛ и другие источники, говорится в решении суда. «Действуя добросовестно, граждане и хозяйствующие субъекты отказались бы от заключения договоров, противоречащих закону, тем самым исключив наступление для себя неблагоприятных последствий».

Ссылки ответчиков, которые были вторыми и последующими приобретателями имущества, на то, что они не могли знать о незаконности выбытия имущества из муниципальной собственности, были отклонены судом как несостоятельные.

В ответ на доводы об истечении срока давности суд сослался на то, что правила об исковой давности не применимы к вопросам гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

13 сентября 2022 года стало известно, что ответчики по делу об обращении в доход государства имущества, доставшегося им от Саида Амирова, обжаловали решение суда.

26 января 2023 года Саратовский областной суд признал законным решение о конфискации более 300 объектов недвижимости у бывшего мэра Махачкалы и его родственников .

Дело "Кровавого Рузвельта"

31 мая 2013 года Следственный комитет России возбудил в отношении Саида Амирова дело по части 3 статьи 33 и статье 295 УК РФ — организация посягательства на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. Амиров обвиняется в организации убийства и.о. руководителя следственного отдела СК по Советскому району города Махачкалы Арсена Гаджибекова, который был расстрелян неизвестными 14 декабря 2011 года в городе Каспийске (Дагестан).

2 июня 2013 года Амиров был задержан в Махачкале по подозрению в организации убийства следователя Арсена Гаджибекова и отправлен в Москву. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал арест Саида Амирова. Вместе с Амировым по уголовному делу были задержаны "более 10 соучастников", большинство из которых также этапировали в Москву. Кроме того, следователи начали проверять Амирова и предполагаемых соучастников на причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории Дагестана.

В народе Амирова называли «кровавым Рузвельтом» — с 1993 года после одного из пережитых покушений он, как и 32-й президент США, передвигался на инвалидном кресле.

Баганд Магомедов, заместитель Амирова, заявил, что операция по задержанию его подзащитного и обыски в его доме и на рабочем месте прошли с многочисленными нарушениями. .

13 июня 2013 года появилась подтвержденная ФСИН информация, что Саид Амиров, находясь в следственном изоляторе в Москве, перерезал себе вены на руках и ногах и был госпитализирован в столичную городскую клиническую больницу №20. Адвокаты Саида Амирова, как и он сам, информацию о попытке суицида опровергли.

14 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия об отстранении Саида Амирова от должности мэра Махачкалы, мотивированное тем, что Амиров, используя свои должностные полномочия, может оказать давление на потерпевших и свидетелей.

20 июня Амиров был переведен из тюремной больницы в камеру СИЗО "Лефортово".

27 июня 2013 года политсовет дагестанского отделения партии "Единая Россия" временно приостановил полномочия Саида Амирова на посту секретаря местного отделения партии.

10 сентября 2013 года главным следственным управлением Следственного комитета РФ в отношении Амирова, помощника прокурора города Хасавюрта Магомеда Абдулгалимова и замглавы города Каспийска Юсупа Джапарова (племянника Амирова) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, п."а" ч.2 ст.205 (приготовление к совершению террористического акта) и ч.2 ст.222 (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

28 октября Саиду Амирову, Юсупу Джапарову и Магомеду Абдулгалимову следствие официально предъявило обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия. По мнению следствия, ПЗРК приобретался для покушения на депутата Народного собрания Дагестана и управляющего отделением Пенсионного фонда республики Сайгида Муртазалиева, который считался политическим конкурентом Саида Амирова. Самолет с Муртазалиевым намеревались сбить, а само преступление списать на боевиков.

3 декабря 2013 года Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке теракта. 22 января 2014 года защита подписала документы об ознакомлении с материалами уголовного дела. 24 февраля 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры и принял решение направить уголовное дело Саида Амирова о подготовке теракта с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2М" в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Это решение было обжаловано защитой обвиняемого.

К 60-летнему юбилею Саида Амирова, который отмечался 5 марта 2014 года, в Махачкале были расклеены плакаты в его поддержку, а боковой фасад кинотеатра "Россия" был закрыт баннером с поздравлением Амирову .

В апреле Саида Амирова доставили в СИЗО №4 города Ростова-на-Дону. 27 июня Саид Амиров в последнем слове обратился к суду с просьбой о вынесении оправдательного приговора. 9 июля 2014 года суд признал Саида Амирова виновным в подготовке теракта и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Абдулгалимов получил 11 лет, Юсуп Джапаров - 8,5.

27 ноября 2014 года Европейский суд по правам человека сообщил о решении обязать Россию выплатить Амирову 15 тысяч евро компенсации морального вреда и покрыть судебные издержки из-за содержания его под стражей во время следствия при медицинских противопоказаниях.

В мае 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать основное дело Саида Амирова, в рамках которого Амирова, его племянника Юсупа Джапарова, Мурада Алиева, братьев Ахмедовых, Магомеда Кадиева и Зубаира Мутаева обвиняли в организации убийств, участии в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, терроризме и незаконном обороте оружия. Вину они не признали.

12 мая 2015 года Саид Амиров на заседании суда заявил, что показания обвиняемых по делу об убийстве следователя Гаджибекова были получены под пытками. Саид Амиров назвал версию обвинения "чушью собачьей". Тем не менее 4 июня 2015 года сторона защиты сообщила,что Саид Амиров просил адвокатов провести этот процесс в максимально возможные сжатые сроки, даже вопреки своим интересам, мотивируя эту просьбу состоянием здоровья.

10 августа 2015 года в ходе прений гособвинитель попросил назначить Амирову по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы. 27 августа суд "путем частичного сложения наказаний" приговорил Саида Амирова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации покушения на следователя и обстреле торгово-развлекательного комплекса. Его племянник Юсуп Джапаров приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Шестеро других фигурантов дела: Мурад Алиев, трое братьев Ахмедовых, Магомед Кадиев и Зубаир Мутаев - получили сроки от 10 до 22 лет.

После вступления приговора в законную силу был этапирован в колонию для пожизненно заключенных "Черный дельфин" в Соль-Илецке.

Саид Амиров, перенесший несколько покушений, получил тяжелое огнестрельное ранение в позвоночник, был парализован и с тех пор является инвалидом-колясочником 1-й группы. Он также страдает рядом серьезных заболеваний, включая сахарный диабет, гепатит C, артериальный склероз, гипертония I степени.

Заключение и прошения о помиловании

27 ноября 2017 года появилась информация о смерти Саида Амирова в колонии в Оренбургской области , но она оказалась ложной. 29 ноября адвокат Расул Абдуталимов встретился с Саидом Амировым в колонии, позже рассказав, что Амиров жив, но испытывает серьезные проблемы со здоровьем .

После сообщений об ухудшении здоровья Амирова в заключении, адвокаты подали ходатайство об его освобождении как инвалида-колясочника. "Осужденный должен подать ходатайство об освобождении в связи с заболеваниями. В свою очередь, врачи ФСИН пишут медицинское заключение, которое подтверждает или не подтверждает необходимость освобождения. Но в итоге, в любом случае, решение принимает суд", – рассказала правозащитница Зоя Светова*, посещавшая Амирова в тюрьме.

6 декабря 2017 года сторона защиты предоставила суду заключения врачей о состоянии его здоровья. Российские и зарубежные врачи, обследовавшие Амирова, сошлись во мнении, что он должен быть освобожден. 15 декабря 2017 года Соль-Илецкий районный суд, согласившись с выводами другой экспертизы, сделанной тюремными врачами, отказался освободить Амирова.

В январе 2018 года адвокат Владимир Постанюк направил в Генпрокуратуру, ФСИН, минюст России и в правоохранительные органы жалобы на то, что сотрудники колонии, где содержится Саид Амиров, оказывают на него давление, требуя подписать бумаги об отсутствии претензий к условиям заключения.

24 сентября 2019 года член СПЧ Андрей Бабушкин, после посещения колонии «Черный дельфин», потребовал создать надлежащие для инвалида-колясочника условия содержания и оказать Саиду Амирову медпомощь.

В декабре 2019 года главный редактор журнала "Директор школы, гимназии, лицея" Светлана Дробышева на пресс-конференции попросила Владимира Путина помиловать Амирова. Президент России пообещал подумать над этим вопросом, отметив при этом, что вина Амирова доказана судом.

13 марта 2020 года губернатору Оренбургской области Денису Паслеру было передано от региональной комиссии новое прошение о помиловании Амирова. 9 сентября 2020 года газета "Оренбуржье" в статье "Бывший мэр просит помилования" сообщила, что с июля по сентябрь 2020 года было получено разными лицами и структурами 189 обращений с просьбой поддержать прошение. 20 сентября 2020 года Комиссия единогласно отказала в помиловании.

В январе 2023 года Саид Амиров подал в Верховный суд иск о признании незаконным пункт правил внутреннего распорядка колоний запрещающий заключенным носить часы. В иске он настаивал, что осужденные вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, ужин или обед. Также Амиров по часам принимает лекарства. 25 января 2023 года Верховный суд России признал легитимным запрет осужденным носить часы в колониях .

Политическая карьера мэра Махачкалы

В 1994 году основал дагестанскую Народную партию реформ и был ее председателем.

15 февраля 1998 года Саид Амиров победил на выборах главы администрации Махачкалы с большим отрывом от своего главного соперника Ширухана Гаджимурадова. Предвыборную кампанию вел под лозунгом "Махачкале - законность, порядок, благополучие". В марте 1999 года Амиров был избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан. А в июне того же года – председателем Союза местных властей Дагестана.

В 1999 году во время вторжения боевиков под командованием Хаттаба и Ш.Басаева из Чечни в Дагестан Саид Амиров сформировал отряд ополчения, отправившийся на помощь федеральным силам в Ботлихский район, где шли боевые действия .

С начала 2000-х годов стоял у истоков создания дагестанского регионального и махачкалинского местного отделений партии "Единая Россия". Занимал пост руководителя (секретаря политсовета) махачкалинского отделения "Единой России" .

16 февраля 2002 года Амиров был переизбран на пост мэра Махачкалы. За время его руководства Махачкала была удостоена звания "Самый благоустроенный город России".

В 2005 году близкая к Амирову фирма "Махачкалинское взморье" выступила инициатором проекта строительства города-спутника Махачкалы "Лазурный берег" на Каспийском побережье .

13 марта 2006 года в третий раз был избран на пост мэра Махачкалы.

В 2008 года у Саида Амирова возник конфликт с генеральным директором Межрегиональной распределительной компании Северного Кавказа Магомедом Каитовым по вопросу о долгах махачкалинских электросетей.

Также в 2008 году между фирмами, близкими к Амирову, были распределены 50% акций махачкалинских электросетей и водоканала (вторая половина отошла к горкомимуществу Махачкалы) .

11 ноября 2009 года в связи с тем, что срок полномочий главы Дагестана М.Алиева истекал в феврале 2010 года, в администрации Махачкалы собрались представители и руководители некоммерческих общественных организаций и движений Дагестана. Председатель координационного совета ассоциации общественных объединений "Общественная инициатива" Гюльнара Шайдаева прочла обращение к президенту России Дмитрию Медведеву и председателю высшего совета всероссийской политической партии "Единая Россия" Борису Грызлову, в котором говорилось, что "наиболее подходящей кандидатурой на должность высшего должностного лица республики, способного обеспечить стабильность и прогресс в обществе, является глава города Махачкалы, председатель совета муниципальных образований Республики Дагестан Амиров Саид Джапарович". Документ, по утверждению Шайдаевой, подписали депутаты ГД РФ Адам Амиралиев, Магомед Гаджиев, Ризван Исаев, Асанбюба Нюдюрбеков, Хизри Шихсаидов, Гаджимет Сафаралиев и Магомедкади Гасанов.

Ряд дагестанских экспертов усомнился в достоверности списка. При личных контактах корреспонденту "Кавказского узла" удалось уточнить, что некоторые депутаты вообще не знали о существовании документа. Два депутата Госдумы - Хизри Шихсаидов и Магомедкади Гасанов - заявили о своей поддержке кандидатуры Саида Амирова и опровергли информацию о том, что они не подписывали обращение.

19 ноября на президиуме генсовета "Единой России" были утверждены кандидаты на пост президента Дагестана. Мэр Махачкалы Саид Амиров среди них не числился.

10 октября 2010 года Саид Амиров был переизбран на пост мэра Махачкалы, набрав более 90% голосов.

25 ноября 2011 года в Махачкале прошел митинг против похищения людей и произвола силовиков, организованный общественными организациями "Союз справедливых", "Дагестан - территория мира и согласия" и "Ахлю Сунна", в котором приняли участие по разным оценкам от 2,5 до 3 тысяч человек. Саид Амиров выразил обеспокоенность в связи с митингом и 15 декабря провел встречу с имамами 42 крупнейших мечетей Махачкалы. С. Амиров призвал их не использовать религию для организации массовых беспорядков.

По мнению Саида Амирова, в Дагестане сложилась такая картина: "одни взрывают и убивают, другие митингуют и их защищают".

"Если прекратятся убийства, взрывы, и террористы прекратят свою деятельность под прикрытием ислама, тогда легче урегулировать все вопросы. Поэтому прекращение террора и экстремистской деятельности - это необходимое условие для решения всех других вопросов", - заявил Амиров.

9 апреля 2013 года по итогам ежегодного конкурса муниципальных образований РФ Саид Амиров был признан лучшим главой муниципального образования среди городских округов – административных центров субъектов Российской Федерации .

Покушения на Саида Амирова

3 апреля 1993 году на С.Амирова было совершено покушение. Он получил несколько пулевых ранений в область позвоночника, после которых навсегда оказался прикованным к инвалидному креслу.

В августе 1998 года неподалеку от дома С.Амирова в Махачкале был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль "УАЗ", в результате чего было разрушено 29 домов, погибли 18 человек, но сам Амиров не пострадал .

В 2001 году Саид Амиров, переживший за день до этого очередное покушение, потребовал отставки главы МВД Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, обвиняя его в организации заказных убийств .

Всего на жизнь Амирова было совершено 15 покушений из которых шесть произошли в 1998 году.

Биография

Родился 5 марта 1954 года в селе Джангамахи Левашинского района Дагестанской АССР, даргинец. В 1983 году окончил Всесоюзный институт пищевой промышленности и получил квалификацию экономиста.

С 1971 по 1991 год Саид Амиров работал в системе потребкооперации, дослужившись до поста председателя правления "Дагпотребсоюза".

С 1991 года Саид Амиров - заместитель председателя правительства республики. Неоднократно избирался депутатом Верховного совета.

В 1992 году в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Достижения и награды

Саид Амиров имеет звание доктора экономических наук, является профессором Дагестанского государственного университета, действительным членом Академии социальных и гуманитарных наук РФ, Российской муниципальной академии и ряда других научных сообществ.

Автор семи книг и более 70 научных статей по проблемам экономики, политологии и местного самоуправления. В 1997 году выпустил книгу "Дагестан на рубеже третьего тысячелетия: от выживания к прогрессу", в которой разработана целостная программа экономического и социального развития республики.

Награжден орденом Дружбы (1999), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, международным орденом "Полумесяца и звезды" первой степени, международной золотой медалью "За заслуги перед обществом" с присвоением звания "Посол миссии мира", орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени и орденом Преподобного Серафима Саровского II степени Русской Православной церкви. В 2000 году Амиров был признан лучшим мэром России. В 2001 году ему была присуждена Национальная премия Петра Великого, в 2003 году - стал лауреатом всероссийского конкурса "Лучший муниципальный служащий России". С 2002 года - член Клуба лучших менеджеров России.

Также Амиров является лауреатом Государственной премии Республики Дагестан в области архитектуры и строительства.

Семейное положение

Женат, имеет четверых детей. Один из сыновей - Далгат Амиров - с июня 2009 по февраль 2014 года возглавлял Федеральную службу судебных приставов по Республике Дагестан .

Брат Саида Амирова - Магомедсалам Амиров - является председателем Кировского районного суда Махачкалы.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов

