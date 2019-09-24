Саид Амиров и Расул Кудаев пожаловались на отсутствие лечения в колонии

24 сентября 2019, 23:56

Член СПЧ Андрей Бабушкин потребовал оказать медпомощь бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову и бывшему узнику Гуантанамо Расулу Кудаеву, которые содержатся в колонии "Черный дельфин".

Как писал "Кавказский узел", Саид Амиров и Расул Кудаев отбывают наказание в колонии для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в Оренбургской области. Амиров ранее жаловался на давление со стороны сотрудников колонии и называл для себя невыносимыми условия содержания там.

9 сентября член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин вместе с членами ОНК Оренбургской области и заместителем прокурора области посетил колонию №6 УФСИН России по Оренбургской области, известную как "Черный дельфин".

По итогам посещения колонии была составлена справка на имя главы СПЧ Михаила Федотова, в которой отмечается, что для осужденных созданы хорошие условия для проведения краткосрочных и длительных свиданий, за четыре года отремонтировано более 2/3 всех камер. В качестве проблемы указана высокая смертность в колонии.

«Так, в 2018 году в колонии скончалось семь осужденных, из которых на четырех материалы направлялись в суд для освобождения по болезни, однако им всем в таком освобождении было отказано. За восемь месяцев 2019 года в ИК скончалось восемь человек, из которых к освобождению по болезни было представлено пять, однако всем было в этом тоже отказано», - говорится в справке Бабушкина, которая опубликована на сайте СПЧ 24 сентября.

В полном отчете Андрея Бабушкина о посещении «Черного дельфина», опубликованном также 24 сентября на странице «Живого Журнала» правозащитника, имеется информация о жалобах осужденных этой колонии. В их числе оказались Саид Амиров и Расул Кудаев.

Бабушкин порекомендовал перевести Амирова в больницу

Саид Амиров во время посещения комиссии заявил, что ему необходимо обследование у врачей узких специальностей, которых сотрудники колонии не допускают к нему. «Не разрешают за свой счет пригласить квалифицированных специалистов уролога, невролога, эндокринолога», - пожаловался Амиров Бабушкину.

Также бывший мэр Махачкалы сообщил, что помогающие ему «медработники стараются, но в связи со сложностью его диагнозов не имеют необходимого оборудования». Кроме того, по словам Амирова, он испытывает серьезные неудобства в связи с тем, что он передвигается только на инвалидной коляске.

Саид Амиров 15 лет возглавлял мэрию Махачкалы. В июне 2013 года Амиров был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта. Среди других эпизодов Амирову были вменены организация убийства следователя Арсена Гаджибекова и обстрел культурно-развлекательного центра в Каспийске, расцененный как теракт. Во время одного из покушений Саид Амиров получил тяжелое огнестрельное ранение в позвоночник и был парализован. Он является инвалидом-колясочником 1-й группы и вместе с тем страдает рядом серьезных заболеваний, в том числе сахарным диабетом, гепатитом C, артериальным склерозом, гипертонией I степени, говорится в биографии Саида Амирова. опубликованной на «Кавказском узле». По мнению защиты, вынесенное в октябре 2017 года решение ЕСПЧ по жалобе Амирова приравнивает его пребывание в колонии, где он отбывает наказание, к пытке.

«Когда в раковине камеры Амиров С.Д. моет руки, вода льется на него; не может подойти к окну; не может дотянуться до кнопки вызова. Путем визуального осмотра данные обстоятельства подтверждены. При этом даже при изменении конструкции раковины и переноса кнопки вызова полностью решить описанные проблемы не представляется возможным. Отсутствует турник для С.Д. Амирова в прогулочном дворе», - отмечает Андрей Бабушкин.

В связи с этим он сделал вывод о необходимости перевести Амирова для лечения в больницу, где есть условия для инвалидов-колясочников, а во дворе колонии попросил установить турник для того, что колясочники могли пользоваться им.

Также Саид Амиров пожаловался на запрет передавать ему диетические продукты.

Кроме жалоб, по словам Бабушкина, Амиров выразил благодарность и.о. начальника УФСИН Балдину и сотруднику колонии, который помогает ему, а также попросил поощрить своего сокамерника, который уже в течение более двух лет ухаживает за ним, оказывает ему оперативную помощь, но ни разу не был отмечен администрацией колонии за это.

Бабушкин попросил назначить Кудаеву лечение ног и оказать психологическую помощь

Расул Кудаев пожаловался Андрею Бабушкину на то, что у него пропали письма в Генпрокуратуру, прокуратуру области, надзирающему прокурору, а во время одного из обысков пропало заявление с требованием возбуждения уголовного дела.

Также Кудаев рассказал правозащитнику, что у него болит спина, частые головные боли посттравматического характера после избиения и начали чернеть вены на ногах, при этом отметив, что после курса лечения у него прошел кашель.

Уроженец Кабардино-Балкарии Расул Кудаев несколько лет провел в американской тюрьме Гуантанамо, а после освобождения был задержан по подозрению в причастности к вооруженному нападению на Нальчик 13 октября 2005 года. 23 декабря 2014 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы, говорится в биографии Расула Кудаева, опубликованной на «Кавказском узле». Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, посчитав, что суд не принял во внимание информацию о его алиби.

По словам Кудаева, 31 марта 2016 года он был избит в колонии, но ответа на свое обращение в следствие органы по этому факту так и не получил. Также Расул Кудаев рассказал о придирках со стороны сотрудников колонии (в частности, объявляются взыскания за наличие пыли на отсекающей решетке), но отметил, что после 2016 года случаев избиения не было.

По итогам общения с Кудаевым Бабушкин просит обеспечить защиту его прав на отправку и получение обращений, наладить с осужденным психологический контакт, оказать ему помощь психолога, организовать лечение. Также Бабушкин порекомендовал сотрудникам колонии не допускать объявления взысканий по надуманным основаниям и не допускать провоцирования и фальсификации нарушений.