Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

14 октября 2019, 14:32

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков.

Предыстория

Вооруженному нападению боевиков на Нальчик предшествовал целый ряд событий, связанных с взаимоотношениями властей и мусульманской уммы. С конца 1990-х годов в регионе имела место антиваххабитская кампания, которая плавно перетекла в "борьбу с экстремизмом".

Вооруженное и террористическое подполье в Кабардино-Балкарии оформилось после первой чеченской войны.

Кроме того, в 1998–2005 годах в Кабардино-Балкарии существовало сообщество неформальных мусульманских групп – джамаат Кабардино-Балкарии, члены которых участвовали и в событиях в Нальчике. Начало 2000-х годов отмечено углублением противоречий между Духовным управлением мусульман КБР и членами местных мусульманских общин, входящих в джамаат. Представители джамаата настаивали на соблюдении обрядовой чистоты и борьбе с полуязыческими ритуалами, а также выступали против коммерциализации ислама, выражавшейся в увеличении количества денежных подношений имамам (под предлогом достойного отправления обрядов).

Идеологической основой джамаата стал салафизм, общины, входящие в джамаат, руководствовались нормами шариата.

Антиваххабитская кампания, развернутая властями КБР, привела к ограничению прав мусульманских организаций со стороны властей Кабардино-Балкарии. В частности, на территории мечетей и молитвенных домов запрещалась всякая просветительская деятельность. В Нальчике, Нарткале и Чегеме главы администраций грубо ущемляли автономный статус религиозных общин, неоднократно вмешивались в работу избранных общинами имамов, пытались сместить их с должностей и назначить на их место "своих людей".

Следствием ужесточения давления властей на мусульманскую общину стало обращение лидера джамаата КБР Мусы Мукожева с призывами поддержать вооруженное восстание против российской власти на Кавказе.

Нападавшие

В нападении на Нальчик участвовали отряды боевиков "Кавказского фронта" ВС ЧРИ под общим командованием Шамиля Басаева. Основной костяк боевиков составили местные жители, приверженцы салафизма. Непосредственными организаторами и руководителями нападения на Нальчик были лидер кабардино-балкарского джамаата Анзор Астемиров и лидер джамаата "Талибан" (деятельность организации "Талибан" запрещена в России судом - прим. "Кавказсого узла") Илесс Горчханов. По заявлениям чеченских сепаратистов, в операции активное участие принимали также члены джамаата "Ярмук", базировавшегося в Кабардино-Балкарии.

По данным интернет-сайтов, поддерживающих чеченских сепаратистов, в нападении на Нальчик участвовали 217 боевиков . По данным Генеральной прокуратуры РФ, численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек.

Целью нападения, по версии следствия, было "изменение конституционного строя России, нарушение ее территориальной целостности и образование на территории Северо-Кавказского региона исламского государства".

Вооружены нападавшие были легким стрелковым оружием, самодельными взрывными устройствами и гранатометами. Передвигались боевики на легковых автомобилях мобильными группами по пять человек .

По мнению местных жителей, атаку на Нальчик спровоцировал милицейский произвол. Борьба с исламским экстремизмом обернулась массовым преследованием мусульман органами правопорядка. По сведениям Правозащитного центра "Мемориал", участились случаи давления силовиков на местный бизнес, а также возросло количество случаев избиения и пыток задержанных.

События 13-14 октября 2005 года

Нападение началось около 09.00 утра, когда в Нальчике практически одновременно были атакованы, по разным данным, от 13 до 18 различных объектов. Атаке подверглись, в частности, ОМОН МВД КБР, МВД КБР, 2-е и 3-е ОВД города Нальчика, Центр "Т" ГУ МВД РФ по ЮФО, УФСИН РФ по КБР, 43-й пограничный отряд (в/ч 2013) пограничных войск ФСБ РФ, пост ДПС "Хасанья", полк патрульно-постовой службы МВД КБР, аэропорт, военкомат, охотничий магазин "Арсенал", а также другие объекты. Кроме того, боевики попытались взорвать станцию мобильной связи компании "Мегафон".

Некоторые атакованные объекты были взяты штурмом. Нападение на часть объектов российским силовикам удалось отбить. В частности, нападавшим не позволили захватить 1-е ОВД города Нальчика, расположение отряда пограничной службы, здание ФСБ и территорию аэропорта.

Нападение на город сопровождалось захватом заложников. В частности, нескольких из них боевики удерживали в магазине "Сувениры" вплоть до 14 октября.

Сопротивление боевикам оказывали подразделения Минобороны, МВД и ФСБ. Специально для противодействия атаке боевиков в Нальчик были переброшены силы 135-го полка 58-й армии Минобороны РФ. Основные бои в городе продолжались до полудня 13 октября. К 17.00 13 октября были освобождены все захваченные объекты, кроме магазина "Сувениры", а также зданий ОВД №3 и УФСИН. К позднему вечеру 13 октября перестрелки в городе прекратились.

Полностью боевые действия в Нальчике завершились к 14.00 14 октября. Этому предшествовало разблокирование ОВД №3 и ликвидация боевиков, засевших в магазине "Сувениры" и здании УФСИН. Тем не менее, 17 октября 2005 года сепаратисты сообщили о боях между боевиками и федеральными силами в поселке Кенж близ Нальчика.

По официальным данным, в результате нападения на Нальчик были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 лиц из числа гражданского населения. 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. Кроме того, было повреждено и уничтожено имущество на сумму более 54 млн рублей. В Нальчике была парализована деятельность органов власти, не работали промышленные предприятия, организации, школы, детские сады и другие учреждения.

В свою очередь сепаратисты объявили, что итогом их рейда стало уничтожение 140 работников силовых структур. По заявлению Шамиля Басаева, чеченскими боевиками были сбиты три вертолета российских ВВС.

По информации российских силовых ведомств, в ходе боев в Нальчике были уничтожены 95 нападавших. Сами боевики заявили о 41 погибшем с их стороны.

По некоторым данным, большинство боевиков, участвовавших в нападении, имели слабую подготовку. Начальной фазой операции руководил Ш.Басаев, который затем со своим отрядом отошел, оставив кабардинских боевиков без помощи.

Расследование и суд

Расследование по делу о событиях в Нальчике проводилось главным управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе. В ходе расследования было проведено свыше 120 осмотров мест происшествий, 1 600 различных экспертиз, потерпевшими по делу признаны более 400 человек, допрошено почти 2,5 тыс. свидетелей. Обвинительное заключение по делу было утверждено в августе 2007 года, после чего материалы были переданы в Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу.

К уголовной ответственности по делу о событиях в Нальчике было привлечено 59 лиц, которым предъявили обвинение в организации преступного сообщества, захвате заложников, вооруженном мятеже, совершении террористического акта, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийствах и других тяжких и особо тяжких преступлениях (ст.ст.210, 206, 279, 205, 206, 317, 105, 226, 166, 162, 222, 223 УК РФ). В отношении 13 обвиняемых уголовное преследование было прекращено по амнистии, в отношении еще 95 лиц - в связи с их смертью. 14 обвиняемых объявлены в международный федеральный розыск.

Большинство подсудимых по делу свою вину не признали. Часть подсудимых признали вину только по статье 222 УК РФ - "Незаконное ношение и хранение оружия".

До 2009 года дело по нападению на Нальчик рассматривалось судом присяжных, однако после принятия 12 декабря 2008 года поправок в Уголовно-процессуальный кодекс коллегия присяжных потеряла возможность рассматривать дела, связанные с терроризмом. По этой причине был сформирован новый состав суда в виде коллегии из трех профессиональных судей.

По состоянию на 2009 год по делу о нападении на Нальчик проходило 58 человек, 56 из которых находились под стражей.

30 июня 2011 года РИА "Новости" сообщило о том, что прокуратура настаивает на пожизненном лишении свободы для 15 активных участников нападения.

20 августа 2013 года в ходе судебных прений гособвинители заявили, что вина подсудимых по делу о нападении на Нальчик 13 октября 2005 года по эпизоду нападения на республиканское МВД доказана в полном объеме.

В феврале 2013 года ПЦ "Мемориал" принял решение о признании обвиняемого по делу о нападении на Нальчик Расула Кудаева политическим заключенным, отметив, что в уголовном преследовании есть политический мотив, а у обвиняемого есть алиби, и состояние его здоровья не позволяло ему участвовать в нападении на Нальчик.

К июню 2014 года, когда планировалось огласить приговор, на скамье подсудимых было 57 человек, большинство из которых не признавало своей вины. 18 июня стало известно о том, что оглашение приговора откладывается на более поздний срок, без оглашения новой даты.

21 июня 2014 года адвокат подсудимых сообщила, что пятеро подсудимых направили в коллегию Верховного суда Кабардино-Балкарии апелляционные жалобы о признании незаконным решения о продлении им срока содержания под стражей до 26 сентября.

24 сентября 2014 года Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес решение о трехмесячном продлении срока содержания под стражей 52 подсудимым по делу о нападении на Нальчик.

Приговор

23 декабря 2014 года началось оглашение приговора. Все подсудимые по делу были признаны судом виновными. Пятеро из них (Анзор Машуков, Эдуард Миронов, Аслан Кучменов, Мурат Бапинаев, Расул Кудаев) получили пожизненный срок, трое (Анзор Ашев, Залим Улимбашев и Казбек Будтуев) освобождены в зале суда в связи с тем, что назначенный им срок уже истек, пока они находились под стражей. Остальные подсудимые приговорены к различным срокам от 10 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Освобожденные в зале суда Залим Улимбашев, Казбек Будтуев и Анзор Ашев были приговорены соответственно к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы, 4 годам и 10 месяцам, 8 годам и 6 месяцам. Находившийся под подпиской Сергей Казиев, который был приговорен к 14,5 года лишения свободы, был взят под стражу в зале суда. Также находившийся под подпиской о невыезде Муса Соблиров приговорен к 14 годам лишения свободы и остался под подпиской до вступления приговора в законную силу, передает РИА "Кабардино-Балкария".

В январе 2016 года Верховный суд России отказался отменить пожизненные сроки пятерым фигурантам дела, приняв решение о смягчении приговора в отношении остальных осужденных

Реакция

Amnesty International: в качестве доказательств на процессе использовались заявления обвиняемых, полученные под пытками, а потому вынесенный приговор является судебной ошибкой.

Human Rights Watch: российские власти не обеспечили расследования фактов, убедительно указывающих на то, что по меньшей мере 12 человек из осужденных 23 декабря 2014 года по делу о нападении на Нальчик подвергались пыткам, а полученные таким образом признания использовались на суде в качестве доказательства .

Александр Черкасов, председатель совета Правозащитного центра "Мемориал": "Приговор ожидаем и в том смысле, что многие из подсудимых находились в заключении без приговора более девяти лет. Это немыслимо даже для сталинских времен. Возникает вопрос: не для этого ли процесса была изменена подсудность судов присяжных, и дело рассматривали не присяжные, а профессиональные судьи? Возможно, та концепция, которая была предложена следствием, не выдержала бы испытания судом присяжных. Несмотря на все то, что было сказано в ходе судебного следствия, требования обвинения остались теми же, и суд удовлетворил эти требования, сработав как не очень рассуждающая машина".

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